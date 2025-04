Oven

Danes boste svet videli bolj pasivno. Kljub temu, da se bo okoli vas dogajalo marsikaj zanimivega, bodo vaše misli daleč proč. Res je, da pri delu ni vse tako, kot bi moralo biti, toda najbolje bi bilo, da bi ohranili upanje in optimizem. Prosti čas izkoristite za sprostitev in ponovno odkrijte svoj notranji jaz. Fizična aktivnost vam bo dobro dela. Poiščite pot nazaj k sebi.

Bik

Razmišljali boste o novem delovnem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v vaših željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek. Za mnenje povprašajte člane družine ali prijatelje. Prosite za nasvet, saj vam bo pogled druge osebe pomagal spremeniti mnenje, ki ste ga sami oblikovali že pred časom. Finance: pazljivost ne bo odveč!

Dvojčka

Tudi danes boste zamišljeni. Ideja, ki se vam bo porodila v mislih, bo seveda uresničljiva, vprašanje pa je, ali ste dovolj drzni, da jo boste tudi izpeljali. Danes lahko pričakujete obisk prijatelja ali znanca, ki vas bo navdušil s prijetno novico. Posvetite svoj čas družini in skupnim pogovorom, saj kadar imate veliko dela enostavno ne utegnete.

Rak

Težava, za katero ste mislili, da ni rešljiva, se bo končno razrešila, kar vam bo pričaralo nasmeh na obraz. Delovne težave se bodo zdele preteklost, zato se veselite novih izzivov. Veselo novico zaupajte svojim najbližjim. Pazite na finance in na pretirano zapravljanje. Več nenadzorovanih manjših izdatkov bi vam lahko pokvarilo načrte.

Lev

Če boste današnji dan začeli z reševanjem težav, ki so se vam nakopičile, ne boste mogli v celoti izkoristiti njegovega potenciala. Začnite s sprotnimi, po možnosti ne prezahtevnimi nalogami. Vaš tempo se bo tekom dneva stopnjeval, prav tako pa tudi vaša učinkovitost in iznajdljivost. Zvečer pa vas bodo prevzele bolj lenobne energije.

Devica

Odnosi se bodo zaostrili. Nek pristop se vam bo zdel tvegan in malce nor, ta oseba pa vam bo zamerila pretirano strahopetnost. Poskušajte se pogovoriti z njo in zberite dovolj moči, da ji boste določene stvari povedali kar v obraz. Brez skrbi, vedli se boste zelo premišljeno in modro.

Tehtnica

Prijatelji bodo zelo pomembni, še posebej ko bo prišlo do nesporazuma v družini. Najboljši prijatelj vas bo popolnoma razumel. Ta čas z njim bo za vas zelo dragocen. Spila bosta kavo in se pogovorila o dnevnih dogodkih. Proti koncu dneva pa se boste umirili in vaše življenje se bo postopoma vrnilo v običajne tire.

Škorpijon

Znašli se boste v časovni stiski, vendar se ne boste pripravljeni prav ničemur odreči. Najbolj vas bo gnal občutek dolžnosti, pa tudi vaše osebne ambicije bodo poudarjene. Morda prav zato ne boste imeli prav veliko od današnjega dneva, boste pa kljub temu zadovoljni in prijetno utrujeni. Računajte pa, da boste v naglici naredili nekaj napak.

Strelec

Danes se vam obetajo ugodni vplivi za znanstveno delo, raziskovanje in zbiranje informacij pa tudi vse oblike komunikacije. Zvezde vas bodo obsipale s šarmom, poudarile bodo vašo lepoto in talente. Kljub temu pa ne boste zares uživali v središču pozornosti. Skozi ves dan boste predvsem praktično naravnani.

Kozorog

Danes si boste privoščili malo luksuza in to brez vsake slabe vesti. Če načrtujete večje nakupe, se držite znotraj načrtovanih finančnih okvirjev. V kolikor pa razmišljate o prodaji ali oddaji nepremičnine, se pozanimajte, kako to učinkovito storiti in krenite v akcijo. Lahko bi kar precej zaslužili.

Vodnar

Svoj ugled boste lahko danes še izboljšali, vendar pa boste morali biti sočutni in prepričljivi. V prostem času sklepajte nova prijateljstva, ki vam bodo v prihodnje zelo koristila. Poskrbite, da vaše razpoloženje ne bo izrazito negativno. Pazite se stresa in se umirite na vseh področjih. Začnite se ukvarjati z rekreacijo.

Ribi

Uživali boste v prijetni družbi ljudi, ki vas bodo pripravljeni poslušati. Kljub temu, da vas bo presenetil malce neugoden dogodek, boste ostali optimistični in veseli. V sklopu financ težav ne bo. Nekoliko težav vam bo povzročala le prebava, posebno želodec. Poskrbite za prehrano, predvsem pa za mirne živce.