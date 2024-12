Dnevni horoskop: ribe sprejmite izziv, tehtnicam se obeta srečanje

Oven

Danes se boste posvečali samo delu. Bodite previdni, da se ne boste opekli pri odnosih z bližnjimi, ki menijo, da jih zanemarjate. Res je tako. Danes se boste vrgli v delo, saj boste želeli napredek takoj, morda že danes. Ne hitite. Včasih ste preveč zaletavi. Prav je, da se zavedate, da vsaka sprememba potrebuje svoj čas.

Bik

Dobro premislite, preden boste sprejeli odločitve in nove poteze v karieri ali privatnem življenju. Hitre in nepremišljene reakcije bi dolgoročno imele zelo slabe posledice. Posvetite se financam, vlaganju ali varčevanju, nakupu ali trgovini, lahko pa načrtujete tudi letni dopust. Velik pomen boste dajali sodelovanju in prijateljstvu.

Dvojčka

Počutite se osamljene. Čutite, da si s prijatelji niste več blizu in ne znate si razložiti, kdaj se je to zgodilo, sploh pa ne, zakaj se je to zgodilo. Vzemite si čas zase, razmislite, kaj si želite in v ozir vzemite tudi spremembe. Mogoče je čas, da se preselite ali zamenjate službo. Sprememba vam bo dobro dela.

Rak

Doma vas čaka veliko dela. Glede na pester teden, ki je za vami, ste zanemarili obveznosti doma, zato boste danes vse nadoknadili. Počutili se boste odlično in zelo boste učinkoviti. Večer preživite s svojimi bližnjimi. Skupaj s prijatelji pripravite večerjo in se družite do poznih ur. Pogovor ob vinu in sprostitev vam bosta dobro dela.

Lev

Poskušajte nadzorovati prekomerno zapravljanje, odločite se za varčevanje. Skupinski podvigi na poslovnem področju vam bodo v prihodnje prinesli velike dobičke. Dan bo primeren tudi za razreševanje konfliktov in nesoglasij s partnerjem. Oba sta se pripravljena malce prilagoditi in ustreči drug drugemu. Ne zapravite te odlične priložnosti.

Devica

Danes boste delovni. Dan boste izkoristili za to, da boste nadoknadili zamujeno čez teden. Ni vam uspelo narediti vseh zastavljenih nalog, zato ste si delo pustili za danes. To vam sicer ni po godu, pa vendar vam ni preostalo drugega. Če se želite izkazati pred nadrejenim, si ne morete privoščiti napake, saj jih je bilo dovolj že v preteklosti.

Tehtnica

Imeli boste možnost videti nekoga, ki ga že dolgo niste. Verjetno bo šlo za osebo, ki veliko potuje, živi v tujini ali pa govori nekaj tujih jezikov. Poskušali boste obnoviti čustveno zvezo. Poslovni stiki vam bodo že danes predstavljali izziv. Pripravite se za jutri in pazite, da se ne boste zamerili osebi, ki ima velik vpliv.

Škorpijon

Danes boste ponovno postavljeni pred dejstvo. Odločiti se morate sami, saj le vi veste, kaj si zares želite. Vaša odločitev vam bo korenito spremenila življenje, ne bo pa vplivala na življenja ljudi okrog vas. Odločitve vam ni treba sprejeti takoj, zato si vzemite čas za premislek. Pojdite v naravo in bodite sami s seboj, da boste prišli do pravega odgovora.

Strelec

Naveličani ste vsakdana in želite pobegniti rutini. Svojim bližnjim predlagajte pobeg v neznano. Vašo idejo bodo podprli in vsem boste polepšali konec tedna. Odpravite se na kraj, ki ste ga obiskovali včasih in obujajte spomine. Čas, ki ga boste preživeli z družino, bo vsem dobro del, napolnil vas bo z energijo za prihajajoči teden.

Kozorog

Postavljeni boste pred nov izziv. Pred vami bodo preizkušnje, na katere se boste morali zelo dobro pripraviti. Prijatelji vas bodo zasuli z informacijami, za katere boste trdili, da so lažne in nevoščljive. Pazite, kako se boste odzvali, da ne oslabite že okrhanih medsebojnih odnosov. Vsekakor jim prisluhnite, kaj imajo za povedati.

Vodnar

Pri svojih poslovnih zamislih boste veliko podpore dobili od mlajših, komunikativnih oseb, s katerimi se dobro razumete. Danes ne dovolite bližnjim, da bi uničili vaše dobro razpoloženje, še posebej v zvezi z novimi načrti in priložnostmi. Pričakujte uspešen poslovni pogovor, ki bo veliko obetal. Če ne boste imeli priložnosti potovati, ne skrbite, kajti kmalu se bo tudi ta pojavila.

Ribi

Nikar ne zamudite poslovne priložnosti, čeprav se vam zdi, da ji ne boste kos. Le če boste sprejeli izziv in dali vse od sebe, boste lahko napredovali in uresničili svoje ambicije. Začnite se zavedati, da ste veliko bolj močni, kot se vam zdi. Ste tudi zelo sposobni. To morate dokazati samo še sebi, drugi so to že opazili.