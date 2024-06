Oven

Človek nima v navadi, da bi optimistične najave obdržal zase, a v vašem primeru bi bilo to še najboljše. Vaša samozavest bi lahko koga užalila in tega vsekakor ne želite, saj vašo idejo resnično podpirate. Vaše spretnosti so dovolj izpiljene, da vas bodo v vsakem primeru popeljale naprej. Zaupajte instinktu in naredite tako, kot vam bo narekovalo srce.

Bik

Obkrožite se s prijatelji in s sodelavci, na ta način boste ustvarili prijetno atmosfero. Vaše sanje so trenutno žive in razburljivo je, da jih lahko delite z isto mislečimi posamezniki. Na zabavi boste samski lahko našli tudi prijatelja, ki si ga želite. Tudi manjše in bolj osebno srečanje bi najbrž lahko delovalo.

Dvojčka

Branili boste vaša politična in socialna prepričanja zaradi dogodkov v službi, doma ali v vaši skupnosti. Vaša edinstvena perspektiva je lahko navdihujoča za druge, zato se nikar ne držite nazaj, ko boste govorili o svojih idejah za prihodnost. A zapomnite si, prednost naj imajo stvari v sedanjosti in ne sanjarjenje o nerealističnih možnostih.

Rak

Današnje popoldne bo po napornem delovniku kot nalašč primerno za druženje s prijatelji ali družinskimi člani. V ospredje bosta stopila dobra volja in sproščenost. Vaše zdravje bo zelo dobro, saj boste čutili notranje zadoščenje. Pazite le na finance in na odlive z bančnega računa. Čeprav se vam ne zdi, da pretirano zapravljate, bodite pozorni.

Lev

Na delovnem mestu vas danes čaka pogovor z nadrejenim. Bodite previdni pri izboru besed, saj bodo te pomembno vplivale na njegovo odločitev o neki pomembni delovni nalogi. Sprva mu dobro prisluhnite in ocenite, zakaj ste bili poklicani na pogovor, šele nato odreagirajte na njegove besede. Popoldan bo vaše splošno počutje zelo dobro! Preživite ga v krogu družine.

Devica

Zasnovali ste nov načrt na področju dela, saj želite oplemenititi svoje premoženje. Zvezde zagotovo niso naklonjene igram na srečo, zato poiščite drug načrt, saj ste sami zadolženi za lastno srečo. V službi boste danes polni energije in zagona. Tisti, ki že imate ustaljen odnos, boste v večernih urah romantično razposajeni. S partnerjem vama zagotovo ne bo dolgčas. Zdravje: odlično!

Tehtnica

Tudi danes boste zelo zagnani na delovnem mestu. Zdelo se vam bo, da vam nič in nihče ne more preprečiti, da bi dosegli zadane cilje. Optimističen pogled na svet se bo odražal tudi na vseh ostalih področjih. Tisti, ki ste vezani, boste v dvomih glede vaših odločitev. Vsekakor se morate danes izogibati prepihu, saj bi lahko vplival na vaše zdravje. Previdno s financami!

Škorpijon

Včeraj ste se resnično spočili, telo ste napolnili z novo energijo. Pred vami je uspešen dan, poln dogodivščin. V službi boste kos novim delovnim nalogam, ki vam jih bodo naložili nadrejeni. Zelo verjetno boste morali danes celo malce podaljšati delovnik. Pazite na to, da boste svoji družini namenili dovolj časa. Nekdo si želi več vaše pozornosti. Možni so konflikti v odnosih. Previdno!

Strelec

Še vedno lahko pričakujete nihanja v razpoloženju. Obstaja nevarnost pojava glavobola, zato previdno, saj se ne boste počutili najbolje. Priporočamo več fizične aktivnosti, saj boste tako pregnali glavobol in sprostili svoje telo. Še vedno boste čustveno razposajeni. Želeli si boste druženja in ljubezni, tako samski kot vezani. Delovni dan se vam bo vlekel, zato se skušajte osredotočiti na delo.

Kozorog

Danes boste predani svojemu partnerju. Čutili boste močna čustva, ki vas bodo spremljala cel dan. Zjutraj ne boste želeli vstati, saj vas misel na delo ne bo navduševala. Vseeno bo danes delovna storilnost na višku, zato boste kos vsem obveznostim. V službi boste zelo aktivni in delovno zagnani. Pazite na zdravje, saj se boste lahko zvečer počutili slabše in boste zelo utrujeni.

Vodnar

Še vedno boste zelo navdušeni nad včerajšnjim dnevom. V ljubezni vam bo današnji dan res naklonjen. Danes lahko pričakujete veliko ljubezni in predanosti. Danes boste na zdravstvenem področju še posebej občutljivi. Bodite pozorni, saj se bodo lahko pojavile bolečine v sklepih. Pri delu se bodo lahko danes pojavile napake! Previdno, saj ne želite, da bi napake zasenčile vse vaše uspešno delo v preteklosti.

Ribi

Počutje bo danes zelo dobro. Dan bo pravi za vse vrste fizične aktivnosti, zato ne odlašajte. Popestrite si ga s svojimi najljubšimi športi. Telesna vadba vam bo vrnila vitalnost in energičnost, ki se bo poznala na vseh področjih. Na delovnem mestu lahko pričakujete pozitivne spremembe. Poslušajte tudi nasvete svojih kolegov, ki vam bodo lahko še kako pomagali pri vašem novem projektu.