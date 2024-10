Oven

Hrepeneli boste po čustvih, česar boste od partnerja dobili v izobilju. V njem boste našli svojo polovico in trudili se ga boste še bolj osrečiti in zadovoljiti. Oba sta umetniški duši, ki imata veliko skupnih konjičkov in tudi uživata v skupnih trenutkih. Pazite le na svoje reakcije, saj vaš partner ne bo prenesel patetike in drame.

Bik

Odnosi, ki jih cenite, bodo postajali boljši in močnejši. Posledično boste tudi vi bolj odprti glede svojih namer in načina, kako mislite uresničiti in v praksi uporabiti svoje načrte. Vključite se in sodelujte v zadevah, v katere verjamete, kajti te bodo razširile vašo zavest. Spoznali boste prijatelje, katerim boste tudi vi lahko ponudili nekaj v zameno.

Dvojčka

Stojte za svojimi prepričanji in ne dovolite drugim, da bi vas izsiljevali. Nekdo pohlepen iz vaše preteklosti bo tudi tokrat želel izkoristiti vašo dobrosrčnost. Morda je pravi čas, da enkrat za vselej prekinete vezi, ki vaju še vežejo. Dinamični boste, karizmatični in sposobni ustvariti vse, kar si boste zadali. Privlačili boste tujo pozornost.

Rak

Ne verjemite vsem, še posebej če bi njihove besede lahko vplivale na vašo prihodnost. Pojdite neposredno do vira in se pozanimajte, kaj točno se dogaja. Zavzemite pozitivno stališče in iz vsega poskušajte izvleči določeno korist. Učenje vas bo pripeljalo v stik z ljudmi, ki bodo razumeli vaša prepričanja.

Lev

O stvareh, ki jih želite uresničiti, se pogovorite z vami pomembnimi ljudmi. Podpora prijateljev in družine bo tako prijeten dodatek h končnemu izidu. Enostaven pristop k novemu projektu bo tega naredil še bolj privlačnega. Združite delo ter užitek in lažje boste prišli do dogovora. Nova pogodba vam bo prinesla večje nagrade in obetavnejšo prihodnost.

Devica

Spremembe, ki jih boste danes naredili, bodo pozitivno vplivale na vašo prihodnost. Zadevale bodo vaš način življenja in odnos do denarja. Pojavile se bodo lahko čustvene težave, ki bodo zelo naporne, v kolikor ne boste pripravljeni narediti prvega koraka. Popravite vsa nesoglasja. Iskrenost in poštenje nista vedno lahek, a sta najboljši način pri reševanju zasebnih zadev.

Tehtnica

Družite se z ljudmi, ki mislijo podobno. Prihajajo pozitivne spremembe, zato se borite za tisto, kar vam pripada. Morda je prišel čas, da izboljšate odnose znotraj bližjega kroga prijateljev. Težko se boste nadzirali, zato boste v ranljivem položaju. Prav tako boste prehitro reagirali in s tem zadeve samo še poslabšali. Zaposlite se in se osredotočite samo na delo.

Škorpijon

Obstaja velika verjetnost, da se boste danes želeli umakniti in držati na varni razdalji od okolice. Poglobili se boste vase. Vaše misli bodo kritične in pesimistične. Dobro bo, če boste dojeli, da je to, kar trenutno vidite, samo delček celotne slike. Če boste imeli priložnost, poiščite pomoč starejše ali bolj izkušene osebe, ki je imela podobne skušnjave.

Strelec

Spoštujete dejanja, a po nepotrebnem skrbite in se obremenjujete z manj pomembnimi stvarmi. Zato utegnete biti danes netolerantni do vseh, ki ne bodo razmišljali enako kot vi. Čustveno boste nekoliko otopeli in ne boste imeli občutka za kakršnokoli navezanost. To bo tudi glavna tema cikla, v katerega trenutno vstopate. Bodite potrpežljivi.

Kozorog

Izjemno boste domiselni, vsaj kar se tiče idej in razmišljanja. Nekoliko boste presegli sami sebe, podajte se v bolj kozmične in notranje poglobitve. Osredotočeni boste na večje cilje in dolgoročne načrte. Obdajala vas bosta optimizem in navdušenje, kar bo nekoliko oslabelo vašo pozornost. Možne bodo napake.

Vodnar

Potovanja, komunikacija ter druge socialne in družabne vezi z ljudmi bodo v ospredju. Naj vas slabosti in dvomi v teh medsebojnih povezavah opomnijo, da še enkrat premislite o pravilnosti vašega pristopa in o morebitnih spremembah. V nasprotnem primeru bi se lahko počutili izigrani ali izrinjeni iz igre.

Ribi

Posvetili se boste poslovnemu razmerju in ga skušali preurediti, popraviti ali spremeniti. Zanimivo bo tudi to, da se ne boste mogli upreti določenim nakupom iz čistega zadovoljstva, obdajala vas bo nekakšna nakupovalna mrzlica ali želja po tveganju. Zvezde vam bodo naklonjene in vse skrbi bodo odveč.