Oven

Pri delu se danes izogibajte slabim odnosom, sploh tistemu z osebo ženskega spola. Ta lahko vpliva na nadrejene in onemogoči vaše napredovanje na delovnem mestu. Če veste, za koga gre, potem bodite pripravljeni. Četudi ne želite, vzpostavite z njo čim boljši odnos in videli boste, da se bo situacija hitro obrnila vam v prid. Bodite pripravljeni, saj se boste morali morda celo braniti.

Bik

Na službenem področju vas čaka napredovanje. Že danes lahko pričakujete prve predloge za menjavo delovnega mesta. V financah bo stanje stabilno, zato boste lahko opravili tudi kakšen večji nakup. Zdravje vam bo danes naklonjeno, prav tako pričakujte več fizične energije kot včeraj. V ljubezenski odnos pa skušajte predvsem vezani vnesti več komunikacije.

Dvojčka

Na področju dela ste malce zmedeni. Želite si sprememb, toda za to nimate prave strategije. Premislite o tem, kako boste življenje obrnili na bolje. Danes bo pravi dan za to. Ne oklevajte več. Potrebujete le malo spodbude. Predati se ne smete. Danes pričakujte naporen delovni dan, misli na ljubezen pa vas bodo držale pokonci. Ne odtujite se od partnerja zaradi lastnih težav.

Rak

Pred vami je dober dan. Že danes boste občutili rast na finančnem področju. Morda vam bo naproti stopila oseba, ki bo želela izkoristiti vaš dober finančni potencial, zato bodite previdni. Ne dovolite, da bi vas kaj zmedlo. Na delovnem področju boste prišli do novih spoznanj, saj se bodo sodelavci lahko pokazali v temni luči. Ne bodite naivni, seveda obstajajo ljudje, ki vam zavidajo.

Lev

Pri delu boste lahko naleteli na ovire. Nikar se ne odzovite burno, ampak premišljeno. Nekdo vam bo stopil na pot in prekrižal bo vaše načrte. Vsekakor se ne predajte. Pokažite zobe, saj bo vaš trud poplačan. Na področju financ bo viden napredek, toda vsekakor vam bo še nekaj časa primanjkovalo sredstev. Danes pazite na denar, saj ne boste sposobni povsem racionalno opravljati z njim.

Devica

Pri delu vam bo nekdo prekrižal načrte. Ne popustite. Čeprav ste uspešni, vas bo lahko danes sodelavec obdolžil za napake, ki jih niste naredili. Pričakujte razgiban delovni dan. Pazite na finance, saj ste nagnjeni k nepremišljenemu zapravljanju. Na zdravstvenem področju vas bodo lahko danes presenetile bolečine v hrbtenici. Po napornem delovniku si privoščite sprehod po mestu.

Tehtnica

Razmišljali boste o tem, kako želite živeti. Prav je, da sledite svojim sanjam. Pri delu ste na dobri poti, toda danes boste videli, da je pred vami še veliko dela. Svetujemo vam, da se v službi čim prej začnete dokazovati, saj boste tako hitreje dosegli rezultate, po katerih tako hrepenite. Ostanite pozitivni na področju financ. Zdravje in splošno počutje bosta danes odlična.

Škorpijon

Dobro veste, da vam nadrejeni zaupajo, zato se ne čudite, če vam bodo danes dodane nove naloge. Pokažite navdušenost do dela. Cenili bodo vaš trud. Dela se lotite takoj, saj vam bo drugače lahko zmanjkalo časa. V finančnih ozirih še vedno ne boste dobili denarja, ki ga pričakujete. Postajali boste vse bolj nestrpni. Denarna stabilnost je na poti.

Strelec

Danes boste v ospredje postavili finance. Morda vas čakajo nepričakovani odlivi, zato pazite na stvari, ki jih sedaj jemljete kot samoumevne. Čas bo zagotovo prinesel izboljšanje, v sledečih dneh pa pričakujte napetost. Naj slabo finančno stanje ne vpliva še na ostala področja v vašem življenju. Pri delu se boste danes srečali z novimi stvarmi. Pustite se učiti. Znanje vam ne bo škodilo.

Kozorog

Na službenem področju lahko danes pričakujete zaplet. Ne vzemite ga preveč resno, saj ne bo nameren. Stvari se bodo rešile same od sebe, zato zaupajte v to. Ne pretiravajte in pustite dramatičnost doma. Komunikacijske veščine vam bodo danes prišle prav. V financah boste končno lažje zadihali, saj ne boste čutili omejitve. Zdravje: pazite na bolečine v sklepih. Privoščite si več gibanja.

Vodnar

Danes se kar ne boste mogli znebiti glavobola, ki vas bo vztrajno spremljal vse od jutra. Poskušajte se čim bolj sprostiti in pozabite na vse hude skrbi, ki vas težijo zadnje dni. Verjemite v dobro in vse se bo izšlo tako, kot je prav. K sreči imate okoli sebe veliko ljudi, ki jim lahko zaupate in vas podpirajo.

Ribi

Danes bodite previdni pri poslovanju in financah. Če se boste zapletli v kakšno večje poslovanje, boste lahko veliko izgubili. Pazite, saj so vidni denarni odlivi. V službi se izogibajte napakam, kajti prav danes boste podvrženi nepremišljenosti in površnosti. Ostanite zbrani. Ne pozabite na preteklost. Učite se na napakah, naj se tokrat ne ponovijo.