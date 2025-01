Oven

Danes ne bo pravi dan za izkazovanje na področju dela. Zdelo se vam bo, da nazadujete. Kmalu boste lahko pokazali svoje znanje in izkušnje. Na področju dela se bo pojavila oseba, ki vam bo pomagala doseči določen cilj. Pravi čas šele prihaja. Zdravje: temperaturne spremembe lahko povzročijo išias in bolečine v mišicah.

Bik

Danes bo v zraku veliko napetosti, zato boste nemirni in nervozni, ker boste ravno pričenjali z nečim novim. Obkrožalo vas bo veliko ljudi, ki vas bodo spodbujali. Vsekakor pa morate stvari početi s pravim razlogom. Ne delajte stvari zaradi krivde, strahu ali obžalovanja. Ostanite na pravi poti zaradi pravih razlogov in najboljših rezultatov.

Dvojčka

Danes boste bolj v stiku z vašimi čustvi, a se ne boste mogli odločiti, v katero smer bi krenili glede na trenutno stanje. V vašem svetu trenutno prevladuje element agresije, zaradi česar ne najdete trdnega oprijema. Poslušajte vaše srce. Pomirite se in se skoncentrirajte, preden se boste za kaj odločili.

Rak

Usmerili se boste na določeno pot, a boste še danes naleteli na težave zaradi tem, ki jih boste spregledali. Pazite se ljudi, ki vas bodo obkrožali. Razmislite, kako vaša dejanja vplivajo na njih. Nikar ne spremenite nato svoje smeri, ampak morali pa boste spremeniti določene stvari, da bodo tudi vsi ostali zadovoljni.

Lev

Danes boste na robu. Vaša samozavest bo nevarno nizka in rabili boste povsem nov izziv. Dolgočasne naloge ne navdušujejo vaše domišljije ali kreativnosti. Naredite, kar boste lahko, da boste preživeli ta naporen dan. Bodite zelo prijazni do sebe in se malo razvajajte – z dobrim kosilom ali poslušanjem klasične glasbe.

Devica

Spomini in stara čustva bodo prišla na dan – stvari, ki ste jih pozabili, pa ste jih želeli uresničiti. Hrepeneli boste po obisku ali pa boste želeli poklicati nekoga iz vaše preteklosti. Vsako zaprtje teme iz preteklosti vam bo samo koristilo pri vseh preostalih razmerjih, sedaj in v prihodnosti.

Tehtnica

Doma ni vse tako lahkotno in harmonično. V ozračju obstaja napetost, ki se odraža v smešnih družinskih prepirih. Ločite aktivnosti med brati in sestrami in spodbudite vašega partnerja, da se bo odpravil na kosilo s prijatelji. Danes vsem pustite svobodo, ki jo potrebujejo. Jutri boste spet vsi srečni, ko boste kosili skupaj.

Škorpijon

Preveč se ženete. Za trenutek se ustavite in zadihajte, saj si s svojo nepremišljenostjo in površnostjo ne delate nobene usluge. Danes vas bo močno zaskrbel posel, saj se stvari ne bodo odvijale v pravo smer. Delajte zmerno in se prepustite toku. Sčasoma boste videli, kam vas bo to pripeljalo.

Strelec

Današnji dan bo več kot primeren za nove začetke, zato ne razmišljajte preveč, ampak hitro ukrepajte. V novi situaciji boste hitro odkrili pomembne prednosti. Nekoga boste videli v povsem drugačni luči kot do zdaj. Zaradi tega boste že dopoldne nekoliko mirnejši, zvečer pa vam bo srečanje z njim odprlo oči.

Kozorog

Čas je, da usmerite svoje misli v prihodnost. Osredotočite se na področje, ki vam bo omogočilo raziskovanje vašega razuma in njegovih zmožnosti. Koliko časa je že minilo, odkar ste naredili nekaj čisto spontanega? Zakaj ne bi pričeli ponovno študirati? Zakaj se ne bi naučili igrati inštrumenta? Vse je mogoče, upajte si.

Vodnar

Danes bo pravi dan za dodaten zaslužek, toda ostali bodo težko razumeli vaš finančni korak. Bodite previdni, ko boste izražali vaša čustva, ne delajte tega preveč odprto. Tako ne boste ranjeni, če ne boste dobili odgovora, ki ga boste želeli. Uskladite vaše načrte in sredstva, potem pa se enostavno nekam usedite in uživajte.

Ribi

Spomnili se boste na priložnost za zaslužek, naredili boste poslovni načrt, ki bo perspektiven. Danes bo razumevanje doseženo s pomočjo prijatelja. Presenečeni boste, ker se boste še vedno počutili slabo od naključne hrane in slabega spanca. Sporočila, na katerega že nekaj časa čakate, najverjetneje še ne boste dobili.