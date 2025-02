Oven

Poskušajte danes ostati mirni. Če bo potrebno, se ugriznite v jezik. V teh dneh previdno ravnajte tudi z denarjem; včasih ste malce preveč radodarni do drugih in do sebe. Še posebej danes se izognite večjim izdatkom in naložbam. Vsakič premislite, če neko stvar res potrebujete.

Bik

Razmišljali boste o naslednjem koraku, intuicija pa vas bo vodila k pravilni odločitvi. Če čutite, da je prav, kar počnete, potem se na dajte motiti. Zaželeli si boste drugačne družbe od dosedanje, kar pa bo lahko povzročilo nekaj težav. Kar pogumno naredite korak naprej, nova poznanstva vam bodo koristila.

Dvojčka

Danes boste tako zaposleni sami s seboj, da vam bo za druge preprosto zmanjkalo časa. Jutri tega nikar ne ponovite! Nekoga boste pustili na cedilu, svoje potrebe boste postavili v ospredje – malce sebično, a iskreno opravičilo bo zadostovalo. Resno razmislite o tem, koliko vam te oseba sploh pomeni.

Rak

Na poslovnem področju boste doživeli pomemben preobrat, ki bo posledica vaših preteklih odločitev. Če ste vse do sedaj dvomili v njihovo pravilnost, boste zdaj končno vedeli, da ste ravnali pravilno. Vaš pogled bo usmerjen v prihodnost, pogumno pa boste delali prve korake.

Lev

Poguma in iznajdljivosti vam ne bo primanjkovalo. Nobena delovna obveznost vam ne bo prezahtevna, vendar se še ne boste mogli pohvaliti s kakšnimi večjimi finančnimi prihranki. Spremenili boste tudi neke načrte, ki so povezani s skupnim življenjem ali podpisom pogodbe.

Devica

Danes vam bo pri neki stvari na pomoč priskočila oseba, ki vam veliko pomeni in zaradi tega boste še kako dobre volje. Videli boste, da le ne gre tako hitro obupati, saj se stvari lahko spremenijo iz danes na jutri. Tudi večer bo za vas minil v znamenju dobre volje. Preživeli ga boste v krogu družine.

Tehtnica

To bo čas, ko boste še posebej idealistični. Polni boste upanja. Zaradi duhovnih izkušenj boste v oblakih. Vaša intuicija bo tudi močna. Razmišljali boste o potovanju v oddaljene kraje ali v tuje dežele, mogoče bo povezano z duhovno tradicijo. Vsekakor počakajte dan ali dva in se pogovorite s prijatelji.

Škorpijon

V tem obdobju boste še posebej intuitivni, optimistični in duhovni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar pričete projekte. Vaša razmerja bodo dobra. Vaše povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko. Uživajte v čudovitem dnevu.

Strelec

Danes boste bolj preprosto reševali vsakdanje težave in našli boste tudi primerne rešitve. Zavest bo zelo dejavna, po glavi pa se vam bodo pogosto podile tudi nemirne misli. Zato boste zelo utrujeni. Odlično bi bilo, če bi se končno odločili za počitek. Ne razmišljajte preveč.

Kozorog

Danes vas bo vse zelo osrečevalo. Zdelo se vam bo, da ljudje okoli vas nadvse pozitivno vplivajo na vašo kreativnost. Samski boste danes končno pozabili na vse ljubezenske muke, ki so zaznamovale pretekle dni, pustili jih boste v preteklosti. Medtem pa boste vezani izžarevali nekoliko negativno energijo, kar bo zmedlo partnerja.

Vodnar

Danes boste nagnjeni k dramatiziranju, zato z drugimi ne boste našli skupnega jezika. To vam bodo iskreno povedali, vendar se boste zaradi tega kar malce razjezili. Zvečer, ko se boste že pomirili, pa boste videli, da ste res pretiravali. Poskrbite, da se boste pravočasno opravičili.

Ribi

Danes boste polni optimizma, saj boste nepričakovano prišli v stik starimi prijatelji, s katerimi se boste kot nekoč spet dobro ujeli. Poskrbite, da vam bodo ta druženja prišla v navado, da ne bodo zgolj naključna. Stari prijatelji pa bodo v vaš spomin lahko priklicali celo staro ljubezen.