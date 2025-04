Oven

Današnji dan bo lahko zelo obetaven, če se boste le malce potrudili. Ustavite se, se zamislite in naredite preobrat v načinu komuniciranja z drugimi ljudmi. Dajte tudi drugim priložnost, da izrazijo svoje misli. Skupaj boste bolj uspešni. Zaželeli si boste ponovnega srečanja z neko zelo podjetno osebo.

Bik

Končno se vam obetajo prave priložnosti na poslovnem področju. Oseba, ki vam že dalj časa pomaga, vam bo prav danes dala namig – ne spreglejte ga! Izkoristite dan za reševanje težav. Vaša odločitev bo vsekakor dobra, le ne dovolite, da bi drugi vplivali nanjo. Bodite odločni!

Dvojčka

Znašli ste se v obdobju, ko se nikakor ne morete pohvaliti z napredkom in dobro voljo. Tudi danes boste samo slabe volje ali pa boste pričakovali neko rešitev, ki je ne bo od nikjer. Že kmalu se bodo razmere zelo izboljšale, tako da lahko že sedaj razmišljate o novih dolgoročnih načrtih.

Rak

Sprostili boste določene blokade, ki vas že dalj časa omejujejo. Vendar pa vam bo to vzelo precej energije, zato se boste čez dan pomikali počasi in utrujeno. Pokažite malce več življenja, saj se boste teh blokad tako rešili veliko hitreje in čas bo za nove cilje ter načrte. To pa vsekakor potrebujete.

Lev

Dan boste začeli zelo optimistično, a se bo nadaljeval bolj žalostno, saj se boste nalezli prijateljeve slabe volje. Zvečer si boste zopet dovolili začutiti optimizem in vsaj za trenutek se boste nehali ubadati s prihodnostjo. Večer bo minil v znamenju novih načrtov. Sklenili boste tudi novo poznanstvo!

Devica

V tem času boste zelo zaposleni, želeli boste priti v stik z ostalimi. Obetajo se vam številni telefonski klici, spletna sporočila, srečanja, opravki in razprave, kar vas bo spravilo v stik z drugimi. Kdo ve, vsi ti socialni stiki vas bodo lahko pripeljali do neke osebe, v katero ste že nekaj časa zaljubljeni.

Tehtnica

Trenutno ni najbolj primeren čas za nove začetke na ljubezenskem področju. Še posebej, če boste naivno zaupali neki osebi, se lahko zgodi, da boste razočarani. Prav je, da poslušate srce, vendar nikar ne zanemarite razuma, ki je prav tako pomemben. Danes se raje oklenite posla in dela.

Škorpijon

V zadnjem času vezani v vašem razmerju pustite preveč energije, zato vam je potem primanjkuje na ostalih področjih. Poskušajte čim prej najti njen izvir, iz življenja pa črtajte vse tisto, kar vam jo jemlje. V službi se boste soočili z novimi nalogami, vendar boste tudi nagrajeni.

Strelec

Poskusite poslušati svoj notranji glas in upoštevati svojo intuicijo. Predvsem pa pazite, da ne boste storili napačne poteze in tvegali česa, kar vam veliko pomeni. Določenim ljudem boste končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode. Nekdo bo očaran nad vami.

Kozorog

Pred vami je pomemben dan, ki vam bo lahko prinesel veliko spremembo. Odločitev, ki jo boste sprejeli, bo morda vsebovala kanček tveganja. Vse skupaj pa vam bo prineslo dolgoročno korist. Ves dan boste borbeni in tekmovalni, kar bo še dodatno vplivalo na končni cilj. A vseeno si nekje postavite meje.

Vodnar

Vaše počutje bo danes malce slabše kot prejšnje dni. Dobro bi bilo, da bi si za reševanje zadev najprej vzeli čas za razmislek in šele nato še čas za samo reševanje. Tako bi vse lažje rešili. Previdni bodite, saj vam dan ne bo preveč naklonjen. Danes ne sprejemajte odločitev, raje počakajte na jutri.

Ribi

Danes boste ves čas preskakovali z ene teme na drugo in tako boste zamudili marsikatero priložnost, da bi se česa naučili od drugih in jih razumeli. Danes bo vaša živahnost bolj slabost kot prednost, zato bodite previdni in vsaj občasno pustite, da bodo tudi drugi povedali svoje do konca. Zahtevni boste do sebe in do drugih.