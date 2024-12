Oven

Vzemite si čas in pripravite načrt za bodoče poslovne poteze. Dobro premislite o vsakem koraku in se izognite napakam, ki ste jih delali v preteklosti. Samo na ta način boste posle uspešno izpeljali do konca in še presenečeni boste, kako bodo ovire, ki jih boste na tej poti srečali, izjemno majhne in premagljive.

Bik

Napočil je čas, da se posvetite sebi in poskušate spremeniti vaš dosedanji pogled na svet. Izogibajte se nepremišljenim pripombam, kajti ne bi vam bilo všeč, če bi prav vas razglasili za odgovorno osebo in povzročitelja nekaterih nevšečnosti. Bodite premišljeni in pazljivi pri svojih dejanjih.

Dvojčka

Danes se bodo na začrtani poti kar naprej pojavljale ovire in zdelo se vam bo, da ne glede na to, koliko se trudite in si prizadevate uresničiti zastavljene cilje, ne boste mogli priti na zeleno vejo. Obstaja velika možnost, da se boste po nakaj poskusih le vdali in pustili stvarem, da bodo stekle s svojim tokom.

Rak

Vidite, kaj je narobe in natanko veste, kaj morate storiti. Čas je, da zamisli spremenite v dejanja. Bodite pozorni na čustva, ki prihajajo od neke osebe, kajti utegnejo biti v nasprotju s tistim, kar si trenutno želite in bi vas zato lahko nekoliko vrgla iz vzpostavljenega ravnotežja. Ambicioznost in dosežki bodo tokrat pohvaljeni.

Lev

Danes boste potrebovali podporo tistih, ki so vam blizu. Poiščite jo pri prijateljih, družini in ljubljeni osebi, nikar se ne trudite zavrniti ponujene roke pomoči samo zato, da bi sebi in drugim pokazali, da vse lahko postorite sami. Obnovite pretrgane vezi in na novo zgradite porušene mostove ter si na ta način zagotovite izhod iz obstoječih težav.

Devica

Niso vam všeč pogoji in nastop določenih sodelavcev. O določenih poslovnih priložnostih boste hitro spremenili mnenje, a bodite premišljeni. Dejanja namreč govorijo več kot besede. S tem, ko kaznujete druge, posredno kaznujete tudi sebe. Osebe v vaši bližini dobro razumejo vaše čustvene namere.

Tehtnica

Nahajate se korak pred drugimi in vaši rezultati presegajo povprečna merila. V družbi sodelavcev ste dobro sprejeti, toda ne zanašajte se na nove zamisli. Poskušajte uresničiti skupne interese. Z ljudmi, s katerimi delate, se boste odlično dopolnjevali. Imeli boste dovolj dobrih razlogov za zadovoljstvo in srečo.

Škorpijon

Pred vami je nov dan. Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, saj vas bo misel na delo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zmotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij. Počutje morda ne bo najboljše, lahko bi ga precej izboljšali, če bi se lotili kakšnega športa.

Strelec

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari. Počutje in vitalnost bosta na izvrstni ravni.

Kozorog

Pred vami je zelo naporen dan. Čeprav se boste zbudili dobre volje, vas bo misel na rutino ubijala. Popestrite si dan s prijetnim klepetom. Še vedno pazite na finance, saj je finančna napoved nekoliko slabša. Na zdravstvenem področju pazite na kilograme, ki se bodo začeli kopičiti. Poskrbite za pravo mero fizične aktivnosti, pa čeprav v večernih urah.

Vodnar

Današnji dan bo pravi za nove začetke in tega se boste zavedali, saj boste prekipevali od energije. Novi izzivi vam ne bodo predstavljali težav, kmalu lahko pričakujete finančni priliv. Stabilno finančno stanje vam bo omogočilo polnejše življenje. V večernih urah se boste zatekli k ogledu dobrega filma, morda celo k razvajanju telesa. Čaka vas miren, a družaben večer.

Ribi

Dan boste namenili družinskemu druženju. Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Splošno počutje bo odlično, pazite le na možnost prehlada. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu. Naj vas obdaja pomirjajoč občutek.