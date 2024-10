Oven

Pred vami je prijeten dan, poln novih dosežkov. Pri delu boste danes zažareli v vsej svoji podobi. Lahko pričakujete osebno zadovoljstvo v službi, saj vam bodo nadrejeni zaupali novo nalogo. Pokazali boste vso navdušenost. Pazite na finančno stanje. Morda se še ne zavedate, toda pred vami je nestabilno obdobje, zato razumno ravnajte s sredstvi, ki jih imate na voljo.

Bik

Pred vami so povsem novi koraki na mnogih področjih. Nov dan boste pričeli z dobrim statusom. Pri delu boste na vrhuncu svojih sposobnosti. Pokazali boste predanost, ki je že dolgo niste. Danes lahko pričakujete naporen dan, saj boste obkroženi z delom. Domov se boste vrnili izmučeni. Pred vami je novo obdobje. Pojdite v posteljo prej kot običajno, saj si boste tako nabrali novih moči za jutri.

Dvojčka

Dan pred vami bo poln prijetnih presenečenj. Kljub temu, da je nov delovni dan, boste pri delu uživali. Čutili boste le, da nimate dovolj energije za vse. Popoldan vas bo ravnodušno razpoloženje minilo. Počutili se boste, kot da je v vas vstopila nova moč. Nekdo vas bo res prijetno presenetil. Zvečer se boste sprostili. Vaše razpoloženje bo veliko bolj veselo.

Rak

Previdno! Danes bi vas lahko vaš temperament pogubil. Pri delu se vam bo zdelo, da ste prikrajšani, saj vaše zamisli ne bodo prišle do izraza. Morali se boste malo bolj potruditi. Dobro veste, da brez truda skorajda nič ni mogoče. Imejte realna pričakovanja in videli boste, da je dosegljivo vse. V popoldanskih urah se boste predajali športu. Zdelo se vam bo, da se boste le s fizično aktivnostjo lahko otresli negativnih misli.

Lev

Čutili boste razdvojenost med delom in osebnim življenjem. Delo vam bo onemogočalo misel na karkoli drugega. Zdelo se vam bo, da ste izgubili stik s seboj. Obdobje pred vami bo zares delovno, zato se zavedajte, da boste potrebovali veliko energije in moč. Razložite bližnjim, zagotovo bodo razumeli, ne glede na to, da jim ne boste mogli nameniti pozornosti.

Devica

Današnji dan vam ne bo pisan na kožo. Pri delu se vam bo zdelo, da ne delujete tako, kot bi morali. Vaša koncentracija bo na zelo nizkem nivoju. Na delovnem mestu vas bo nekdo poskušal zmesti. Ne dopustite tega, nikar se ne zapletite v spor. Opravite svoje delo, saj boste le tako mirnejši. Pazite na zdravje. Bolečina v trebušni votlini vas bo lahko spremljala cel dan.

Tehtnica

V današnjem dnevu se vam bo zdelo, da ideje kar vrejo iz vas. Pri delu boste polni novih zamisli. Vaša kreativnost se bo kazala na mnogih področjih. Pazite na to, da boste v komunikaciji z nadrejenimi ohranili rdečo nit. Vaša filozofska nota bo danes na visokem nivoju. Na finančnem področju bodite pazljivi. Premislite o vseh stroških, ki jih imate, saj se bodo lahko pojavile težave.

Škorpijon

Danes boste rahlo zaspani. Zdelo se vam bo, da danes niste sposobni delati. Med delovnikom vas bo premlevalo domotožje, zato boste delovne naloge težje opravljali. Skušajte nadzorovati svojo motivacijo, da se ne boste znašli v neprijetnem pogovoru z nadrejenimi. Danes pričakujte finančni odliv, ki vas bo negativno presenetil. Učite se na svojih napakah.

Strelec

Danes boste čutili, da ne smete hiteti. Že v dopoldanskem času boste polno zasedeni. Zdelo se vam bo, da vam delo ne omogoča umirjenega dihanja. Če boste nadaljevali s takim tempom, se bo vaše telo zagotovo izčrpalo. Premislite o jogi ali meditaciji, saj boste samo na tak način vzpostavili ravnovesje med fizičnim in mentalnim. Vzpostavite stik s seboj. Finance: odlično!

Kozorog

Danes boste prišli do nove ugotovitve. Zdelo se bo, da ste dosegli osebni razvoj. Nove izkušnje, ki so pred vami, vas bodo oplemenitile. Mnogi vam že sedaj zavidajo, toda ne skrbite. Sledite svojim ciljem in pokažite vso zagretost na področju dela. Nič ni narobe, če ste ambiciozni, ravno nasprotno. Bodite ponosi na svoje vrline. Svetujemo vam izredno pazljivost pri denarnih zadevah!

Vodnar

Danes je pred vami pester delovni dan. Vzdušje na delovnem mestu se bo umirilo, prav tako boste z določenimi osebami na delovnem mestu vzpostavili ponoven stik. Naj vas pretekli spor ne bremeni, čas je za prenovo odnosov. Po napornem dnevu si privoščite krajši oddih in malo več fizične aktivnosti. Tako boste sprostili svoje misli in telo. Finance: mislite na prihodnji mesec!

Ribi

Danes boste morda malce zamišljeni. Vaše misli bodo daleč proč, osredotočene na prihodnost. Naj vas razmišljanje in sanjarjenje ne zaslepi, saj bo delo tako zagotovo trpelo. Danes boste še kako potrebovali motivacijo na delovnem mestu. Stisnite še malo. Finance: stabilnost je dosežena, večji odlivi pa so še pred vami.