Oven

Delali ste preveč in sedaj je čas, da zahtevate vaš kos zabave, saj vam je projekt, ki ste ga pred časom sprejeli, vzel preveč prostega časa. Prijal vam bo kratek počitek, privoščite si ga namesto odhoda v mesto. K sebi povabite prijatelja na kavico in dober ter kvaliteten pogovor. Prijalo vam bo.

Bik

Ste v obdobju, ko težko kontrolirate vaš nemir. Naredili boste vse, da se boste odpravili iz hiše, odšli boste v trgovino ali celo v trgovski center. Ne bodite preveč samokritični, če do konca dneva ne boste dosegli napredka. Če se ne boste mogli osredotočiti, z opravili zaključite in nadaljujete jutri.

Dvojčka

Danes boste leteli visoko in počutili se boste tako dobro, da boste želeli nekaj denarja zapraviti za prav posebno stvar. Na splošno boste bolj optimistični, ker so se vaši finančni dohodki povečali. Vsekakor pa bi bilo bolje, če bi malo počakali pred tako velikim nakupom in videli boste, kako se boste počutili čez nekaj dni. Premislite, da ne boste česa obžalovali.

Rak

Danes boste v stiku z vašo ranljivostjo. Kljub vsemu pa boste sprejeli izziv in delili vaša čustva s posebno osebo. Če boste nekomu povedali o vaših potrebah ali strahovih, boste razkrili le del enačbe. V mislih imejte, da resnična intimnost ni enosmerna, zato ne zapustite prostora, dokler tudi druga oseba ne bo povedala, kaj ji leži na duši.

Lev

Človek nima v navadi, da bi optimistične najave obdržal zase, a v vašem primeru bi bilo to še najboljše. Vaša samozavest bi lahko koga užalila in tega vsekakor ne želite, saj vašo idejo resnično podpirate. Vaše spretnosti so dovolj izpiljene, da vas bodo v vsakem primeru popeljale naprej. Zaupajte instinktu in naredite tako, kot vam bo narekovalo srce.

Devica

Obkrožite se s prijatelji in s sodelavci, na ta način boste ustvarili prijetno atmosfero. Vaše sanje so trenutno žive in razburljivo je, da jih lahko delite z isto mislečimi posamezniki. Na zabavi boste samski lahko našli tudi prijatelja, ki si ga želite. Tudi manjše in bolj osebno srečanje bi najbrž lahko delovalo.

Tehtnica

Vaš bližnji prijatelj je zelo občutljiv in hitro ranjen zaradi tistega, kar pravijo drugi. Pomagajte mu in ga spravite ven ter počnita skupaj nekaj zabavnega. Nimate vseh odgovorov, ki jih išče, a že če ga boste odpeljali v družbo, mu bo dobro delo, saj bo takrat misli čisto preusmeril, vi pa se boste sprostili.

Škorpijon

Karkoli boste naredili, ne boste videli nobenega napredka. Lahko bo šlo za vaš pristop, morda bo napačen in vam ne bo pomagal. Velikokrat pričakujete nagrado za vaša dejanja takoj, kar privede do razočaranja. Svoj izziv pričnite brez primerjanja sebe z vsemi drugimi in tako boste štartali s pravim pristopom.

Strelec

Ne boste ravno najbolje razpoloženi. Vaše razpoloženje bo nihalo od dobrega do slabega. Poskusite biti prijazni, pa čeprav boste bili razočarani. Okolica bo opazila vašo prijaznost. Zelo zaposleni boste, samo ne pretiravajte ali pa boste to obžalovali. V vaše življenje bo lahko vstopila zanimiva oseba.

Kozorog

Investirali boste čas in denar v izboljšanje doma, a nikar se ne prepirajte o stroških. Bodite pripravljeni na to, da se boste morali srečati na sredi poti. Preverite vaš prihodek in vse odhodke. Posvetujte se s svojim bančnim svetovalcem in dobro poslušajte, ko vas bo usmerjal.

Vodnar

Dan bo idealen za druženje z ljudmi. Našli boste osebo, ki bo prav posebna in privlačna. Kakorkoli, kasneje boste želeli nekaj časa samo zase. Resnica o vašem prijatelju bo kmalu prišla na dan, še hitreje kot pričakovano. Imate dober načrt, da boste naredili vtis pred drugimi pri nekem novem poslu, potrudite se!

Ribi

Takšni in drugačni izzivi bodo del današnjega dne, zato se čim prej začnite spopadati z njimi. Predvsem finančne težave vam bodo danes polnile glavo, zato se poskusite čim bolj zamotiti, da ne boste še drugih spravili v slabo voljo. Ker boste raztreseni, pazite pri rokovanju z ostrimi predmeti.