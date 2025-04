Oven

Na poslovnem področju boste zelo uspešni, seveda pa bo zato tudi finančna situacija sčasoma boljša. Pri poslih z ljubljeno osebo se bo pokazalo, kako sta uspešna kot par. Osebi, ki vas že nekaj časa bremeni z nasveti, se boste danes uprli, saj tega ne morete več prenašati. Postavite se zase.

Bik

Vaše družabno življenje bo pestro in bogato. Ljudje, ki jih osebno ne poznate, a jih poznajo vaši prijatelji, vam bodo prihajali nasproti. Prepričali se boste, da obstajajo situacije, v katerih je učinkovitejše poznati kot imeti. Včlanite se v družabne skupine. Poleg izboljšanja kakovosti prostega časa bo to pripomoglo tudi k vašemu družabnemu in kariernemu statusu.

Dvojčka

Pred vami so prijetne urice, ki vam bodo prinesle uspeh in zadovoljstvo na vseh področjih. Ta čas bo še posebej primeren za nežnejši spol, ki se bo lahko brez slabe vesti predajal nakupovanju in vsem razvajanjem. Nekaj stresa vas čaka le na službenem področju, kjer ne podlezite kritikam.

Rak

Dan utegnete pričeti z nekim prepirom, ki utegne povzročiti kar nekaj slabe volje, predvsem pa zapletov na poslovnem področju. Poskušajte se kar najbolj brzdati, da ne boste povzročili še večje škode v kolektivu. Spoštujte mnenja drugih. V partnerstvu pa danes ne bo težav.

Lev

Ne bodite tako strogi in zahtevni do vaših sodelavcev, še posebej, če trenutno niste na vodilnem položaju. Prilagodite se in se potrudite za skupinski dogovor, ki bo vsem prinesel določene koristi. V zadnjem času premalo naredite za svoje zdravje. Odpravite se v naravo in sprostite odvečno energijo.

Devica

Samske bo danes neka oseba prijetno presenetila, vi pa se boste spraševali zakaj. Niste navajeni, da vam nekdo namenja toliko pozornosti, a naj vam to ne uniči veselja. Vezani boste poskušali še izboljšati odnos s partnerjem. Popoldne boste imeli več časa in energije za vse, posvetite se bližnjim.

Tehtnica

Čisto kratka pot vas še loči od zmage, zato nikar ne obupajte. Morda še vedno niste odkrili prave poti do cilja, vendar se mu kljub temu vztrajno približujete. Obstaja velika verjetnost, da se boste danes zagledali v neko osebo, ki vam utegne povsem zmešati glavo. Še posebej vezani se pazite dejanj.

Škorpijon

Pred vami je konstruktiven in pester dan, v katerem boste lahko povsem spremenili potek dogodkov, v kolikor boste le dovzetni za spremembe, ki se bodo nakazovale. Nikar si ne zapirajte vrat, saj bi s tem povsem brez potrebe povzročil zastoj. Četudi vam nekaj ne bo všeč, boste hitro prepoznali prednosti.

Strelec

Že zjutraj boste polni energije, ta pa se bo preko dneva le še stopnjevala. Obveznosti in naloge v službi boste hitro zaključili, na žalost pa vas bo obremenjevalo dogajanje na zasebnem področju. S partnerjem že dalj časa ne najdeta skupnega jezika, zato bodo prepiri še vedno pogosti.

Kozorog

Pošteno se potrudite in rezultati bodo veliko boljši od pričakovanih. Lahko pričakujete tudi komplimente oziroma iskreno pohvalo domačih in prijateljev. V svoje življenje sprejmite ljubezen in dobro zabavo. Več pozornosti posvetite svojemu telesu, ki bo nekoliko bolj. Pazite tudi na svoje finance, možen je nepričakovan izdatek.

Vodnar

Razmislite, če bi se lotili spremembe, po kateri hrepenite. Imate dobre možnosti in obdajajo vas ljudje, ki jim lahko zaupate. Namesto besed, načrtov in idejnih okvirjev zavihajte rokave in se lotite konkretnega dela. Pazite tudi na svoje dobro počutje. Če so se pokazale kakšne težave, je zdaj pravi čas, da se jih lotite.

Ribi

V kolikor se boste kmalu usmerili na spremembe v karieri ali širitev lastnine, boste dokaj hitro spoznali, da to zahteva določene žrtve. Lahko se bodo pojavile težave zaradi nerazjasnjenih odnosov znotraj družine. Če živite s starši ali ste na katerikoli drug način pod njunim močnim vplivom, boste potrebovali še tem več prilagodljivosti in domiselnih rešitev.