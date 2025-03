Oven

Dan bo ravno idealen, da pričnete delati na tem, da boste opaženi. Nekdo vas bo že opazoval in vam namenil pozornost, a vi tega kar ne boste opazili. O vas se širijo samo dobre besede. Izkoristite dober ugled, nikar se ne obotavljajte in naredite korak naprej k ljubezni.

Bik

Zaupajte svoji intuiciji in sprejmite koristen nasvet. Ne poskušajte se predstaviti kot strokovnjak na vseh področjih. Potrpežljivo čakajte na končni izid in dobiček. Včasih ni pomemben samo govor, ampak tudi čustva. Trudite se, a vam ne uspe nadzirati čustvenih odzivov.

Dvojčka

Danes boste bolj veliko občutljivi kot navadno. Vaše obnašanje bo precej nepredvidljivo, saj se boste kar naenkrat prelevili iz prijazne osebe v prav zlobno. Ne znašajte odgovornosti za svoja dejanja na druge, saj ste povsem sami krivi, če stvari ne potekajo, kot ste si zaželeli.

Rak

Na čustvenem področju se bodo pojavili dvomi, kar vam utegne ukrasti dobro voljo, ki vas je spremljala v preteklih dneh. Obstaja velika verjetnost, da kar naenkrat ne boste več vedeli, česa si želite, še posebej vezani, ki vas bo preganjala stara ljubezen. Ne zatiskajte si oči pred stvarnostjo!

Lev

Možnosti imate veliko, vendar jih ne opazite, ker se neprestano oklepate vsega starega. Čas je, da si daste priložnost in iz svojega življenja zbrišete vse tisto, kar vas omejuje. Le tako si boste omogočili napredovanje na vseh področjih, predvsem pa na partnerskem. Bodite potrpežljivi.

Devica

Povečana občutljivost utegne povzročiti kar nekaj težav, predvsem na čustvenem oziroma partnerskem področju. Pazite, kako se boste odzivali na partnerjeve opazke, da ne boste povzročili neplodnih prepirov. Če boste prvo polovico dneva preživeli v krogu domačih, le dajte vse od sebe.

Tehtnica

Zvečer se odpravite na kakšno kulturno prireditev in tako sprostite duha ter pomirite telo. Vsi tisti, ki vas to ne zanima, pa nikar ne oklevajte in se posvetite drugemu opravku ali pa športu, ki bo poskrbel, da boste zvečer trdno zaspali. S službo in težavami na poslovnem področju pa se danes nikar ne obremenjujte preveč.

Škorpijon

Vaša intuicija bo prava. Danes se bo lažje strinjati in večina ljudi se tudi bo, če jim boste le pustili, zato širite čim več dobrega. Povejte svojemu partnerju, kako čutite. Razumen pogled na razmerje vaju bo spravil na pot zadovoljstva, direktne zahteve pa vas ne bodo pripeljale nikamor.

Strelec

Po vsej verjetnosti boste danes nekoliko zbegani in zmedeni. Do partnerja bodite bolj potrpežljivi in če boste le lahko, mu zaupajte svoja čustva in občutke, saj vas bo le na ta način lahko razumel. S pomembnimi odločitvami pa počakajte do jutri, ko se vam bo zbistril um.

Kozorog

Če ste na začetku novega poznanstva, ne pozabite na iskrenost, saj bi v nasprotnem primeru zapravili ugodno priložnost. Verjemite vase in dovolite samozavesti, da privre na dan, saj boste le tako uspešni. Sicer pa je pred vami dan, ki ga le dobro izkoristite. Odpravite se na izlet, ki vas bo še dodatno okrepil.

Vodnar

Današnji dan bo v vas sprožil različne občutke. Ta čas bo zahteval še več potrpežljivosti in preudarnosti, zato pazite, kaj boste počeli in komu boste danes verjeli. Zaradi nekega spora ali nesoglasja boste nemirni. Pomembno je, da stvari najprej razčistite sami pri sebi.

Ribi

Čas, ki je pred vami, vam bo omogočil nepričakovana odkritja, ki vas bodo močno razveselila. Polni boste upanja in zagona za prihodnost, kar bo dobrodošla sprememba še posebej pri vseh tistih, ki ste pred kratkim doživeli razočaranje na zasebnem področju. Ne pozabite na najbližje.