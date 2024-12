Oven

Vztrajali boste pri svojem, pa čeprav ne boste popolnoma prepričani, da imate prav. Najbolje bi bilo, da bi še enkrat premislili vse skupaj. Priznajte morebitno napako. Naj vas ne bo strah, da bi tako kaj izgubili, kvečjemu pridobili boste. Vezani stojte partnerju ob strani, saj bo potreboval vašo oporo, samski pa se ozrite okoli sebe.

Bik

Danes lahko pričakujete umirjen pričetek dneva. V dopoldanskih urah si boste odpočili, nato si privoščite fizično aktivnost in sproščanje adrenalina. Vaše počutje bo boljše, saj mu boste namenili več pozornosti. Bližnja oseba vas bo presenetila s povabilom, ki bo popestril vaš nedeljski večer. Sprejmite ga!

Dvojčka

Danes boste premišljevali o svojem delu, saj s poslovnim področjem niste najbolj zadovoljni. Ne boste se predajali pesimizmu, saj vas bo gnala sla po izboljšanju trenutne situacije. Premislite in jutri ravnajte taktično. Zaupajte svoje predloge nadrejenemu. Četudi vam bo spodletelo, vsaj ne boste obžalovali ničesar. Domači bodo čutili vašo zmedenost, zato jim zaupajte svoje skrbi in težave.

Rak

Pri telesnih aktivnostih bodite danes še posebej pozorni, da ne bi prišlo do raznih poškodb ali ureznin. Pazite tudi pri vožnji, prilagodite hitrost na cesti in bodite še dodatno pozorni v naseljih in v bližini otrok. Avto prej preglejte, da se vam ne bo kaj na poti pokvarilo, saj bi si ustvarili samo dodatne stroške. Pazite tudi na hrano in pijačo.

Lev

Sonce vas bo dokaj utrudilo, zato boste začeli razmišljati o tem, da bi preostanek dneva enostavno prespali. Utrujenost vas sicer daje že dalj časa in imate občutek, kot da se nikakor ne morete naspati. Izkoristite dan za to, da si boste povrnili malo moči. Naspite se in se tako spočijte.

Devica

Na svoja pleča si boste naložili malce preveč dela, po vrhu vsega pa bodo ljudje od vas pričakovali, da boste reševali še njihove težave. Zaradi preobremenjenosti boste jezni in nerazpoloženi. Stanje v vaši denarnici ni prav nič razveseljujoče, se bo pa kmalu izboljšalo. Privoščite si sprehod v naravi, ki bo okrepil vaše zdravje in vas pripravil na muhasto vreme.

Tehtnica

Današnji dan bo več kot primeren za nove začetke, zato ne razmišljajte preveč, ampak hitro ukrepajte. V novi situaciji boste hitro odkrili pomembne prednosti. Nekoga boste videli v povsem drugačni luči kot do zdaj. Zaradi tega boste že dopoldne nekoliko mirnejši, zvečer pa vam bo srečanje z njim odprlo oči.

Škorpijon

Čas je, da usmerite svoje misli v prihodnost. Osredotočite se na področje, ki vam bo omogočilo raziskovanje vašega razuma in njegovih zmožnosti. Koliko časa je že minilo, odkar ste naredili nekaj čisto spontanega? Zakaj ne bi pričeli ponovno študirati? Zakaj se ne bi naučili igrati inštrumenta? Vse je mogoče, upajte si.

Strelec

Prevzela vas bo žalost, pa še sami ne boste vedeli, zakaj. Ne obremenjujte se preveč, saj bo že jutri boljši dan. Danes se skušajte posvetiti tistemu, kar vas pomirja in sprošča. Če se le da, v vse skupaj zvlecite še partnerja. V kolikor zaradi obveznosti ne bosta zmogla tega storiti popoldne, se razvajajta vsaj večer.

Kozorog

Današnji dan ne bo primeren za samostojne akcije. Raje poiščite pomoč ljudi, ki jim zaupate in za katere veste, da se lahko na njihove nasvete zanesete. Če boste svojo energijo usmerili v prave cilje, boste zelo veliko dosegli. Povežite se s pravimi ljudmi in ne poskušajte vsega storiti sami. V skupini enako mislečih ljudi boste veliko bolje delovali. Ne bodite sebični in delite svoje znanje.

Vodnar

Na splošno boste zelo občutljivi, kar bi lahko prihajalo do raznih zapletov pri sporazumevanju. Če boste že zakuhali kakšno težavo, nikar ne pojdite predaleč. Začeli boste nekaj, za kar se bo na koncu izkazalo, da ni bilo vredno vašega truda. Poskušali se boste prilagoditi potrebam drugih ljudi. Bodite previdni, da ne bo videti tako, kot da nimate svojega mnenja.

Ribi

Vaše razpoloženje bo zelo veselo in nepredvidljivo, kar ne boste mogli ostati pri miru. Iskali boste zanimive sogovornike, izmenjavali nove zamisli in počeli prav vse, samo da ne bi zapadli v rutino. Toda nikar ne pretiravajte. Namenite več časa svojemu dobremu počutju, mislite pozitivno, prehranjujte se zdravo, večkrat se umirite in se usedite. Počitek vam bo zelo dobro del.