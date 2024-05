Oven

Resno boste razmišljali o selitvi, domačih razmer imate namreč že čez glavo. Pred odhodom pa se prepričajte, da so finančni pogoji za to primerni, saj boste v nasprotnem primeru ravno tako od nekoga odvisni. Čakajo pa vas še dodatne obveznosti, s katerimi še nimate izkušenj. Ne skrbite, vsega se boste naučili.

Bik

Danes vas bo nekaj precej presenetilo. Kar padlo bo z neba, vi pa ne boste vedeli, kako se na to odzvati. Preprosto mirno počakajte, saj se bodo stvari umirile same od sebe. Manj ko se boste obremenjevali, bolje bo. Prepustite se toku življenja, pa boste videli, kam vas bo pripeljal.

Dvojčka

Preveč se ženete. Za trenutek se ustavite in zadihajte, saj si s svojo nepremišljenostjo in površnostjo ne delate nobene usluge. Danes vas bo močno zaskrbel posel, saj se stvari ne bodo odvijale v pravo smer. Delajte zmerno in se prepustite toku. Sčasoma boste videli, kam vas bo to pripeljalo.

Rak

Današnji dan bo več kot primeren za nove začetke, zato ne razmišljajte preveč, ampak hitro ukrepajte. V novi situaciji boste hitro odkrili pomembne prednosti. Nekoga boste videli v povsem drugačni luči kot do zdaj. Zaradi tega boste že dopoldne nekoliko mirnejši, zvečer pa vam bo srečanje z njim odprlo oči.

Lev

Čas je, da usmerite svoje misli v prihodnost. Osredotočite se na področje, ki vam bo omogočilo raziskovanje vašega razuma in njegovih zmožnosti. Koliko časa je že minilo, odkar ste naredili nekaj čisto spontanega? Zakaj ne bi pričeli ponovno študirati? Zakaj se ne bi naučili igrati inštrumenta? Vse je mogoče, upajte si.

Devica

Danes bo pravi dan za dodaten zaslužek, toda ostali bodo težko razumeli vaš finančni korak. Bodite previdni, ko boste izražali vaša čustva, ne delajte tega preveč odprto. Tako ne boste ranjeni, če ne boste dobili odgovora, ki ga boste želeli. Uskladite vaše načrte in sredstva, potem pa se enostavno nekam usedite in uživajte.

Tehtnica

Spomnili se boste na priložnost za zaslužek, naredili boste poslovni načrt, ki bo perspektiven. Danes bo razumevanje doseženo s pomočjo prijatelja. Presenečeni boste, ker se boste še vedno počutili slabo od naključne hrane in slabega spanca. Sporočila, na katerega že nekaj časa čakate, najverjetneje še ne boste dobili.

Škorpijon

Uživali boste ob ogledu filma s posebno osebo ali v družbi prijateljev. Vaša sposobnost, da se lahko popolnoma predate drugim in odmislite skrbi, je enkratna. Vitalnost in moč se bosta vrnili in to ravno ob pravem času, da boste zaključili del projekta ali pa boste pričeli z novim. Sledite svoji intuiciji in delo bo še boljše.

Strelec

Nekdo bo prav škodoželjen, zato pazite, komu boste danes zaupali in koga boste spustili do sebe. Še posebno, če boste sklepali nova poznanstva, ne bodite naivni, saj veste, da ste se že velikokrat opekli. Vsi ljudje na žalost niso dobrega srca, ampak se za njihovimi nameni skriva marsikaj.

Kozorog

Prevzela vas bo žalost, pa še sami ne boste vedeli, zakaj. Ne obremenjujte se preveč, saj bo že jutri boljši dan. Danes se skušajte posvetiti tistemu, kar vas pomirja in sprošča. Če se le da, v vse skupaj zvlecite še partnerja. V kolikor zaradi obveznosti ne bosta zmogla tega storiti popoldne, se razvajajta vsaj večer.

Vodnar

Vztrajali boste pri svojem, pa čeprav ne boste popolnoma prepričani, da imate prav. Najbolje bi bilo, da bi še enkrat premislili vse skupaj. Priznajte morebitno napako. Naj vas ne bo strah, da bi tako kaj izgubili, kvečjemu pridobili boste. Vezani stojte partnerju ob strani, saj bo potreboval vašo oporo, samski pa se ozrite okoli sebe.

Ribi

Današnji dan boste občutili kot nekoliko kritičen čas, ki bo onemogočal sproščenost v čustveno obarvanih odnosih. Na partnerskem področju bo lahko prišlo do zapletov, ki jih sam pogovor ne bo rešil. S tem bi na dan prišla le še bolj neprijetna dejstva. Počakajte raje na jutri.