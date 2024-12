Oven

Skušali se boste izogniti sporu, saj nekdo od sodelavcev želi, da se žrtvujete zanj. Pazite tudi na svoj ugled in ime, predvsem pa mirno prenašajte vse izzive iz delovnega okolja. Obetajo se vam tudi denarne težave, saj boste popoldan težko obvladovali svoj bančni račun. Zdravstveno stanje ne bo dobro, videti boste izčrpani.

Bik

Vaša močna volja vas bo tudi danes neusmiljeno vodila k cilju. Zmožni boste videti več stvari naenkrat, poiskali boste jedro težav in ne boste nasedali površnim miselnim ukanam. Nakupovali boste in krepko presegli svoje finančne zmožnosti. Glejte, da boste hitro nadomestili izgubo. Nocoj se otresite stresa in se zabavajte dolgo v noč.

Dvojčka

Romantičen pobeg je tisto, kar potrebujete, da boste ponovno pričeli z vašim ljubezenskim življenjem, še posebej če ste v situaciji, ki potrebuje malo več iskric. Če ste samski, vas bo izlet popeljal do neke osebe, ki bo v vas zbudila prav posebne občutke. Bodite, kar ste in pustite dogodkom prosto pot.

Rak

Zdelo se vam bo, da pričakujete preveč. Na področju poslovanja ste si zadali cilj, ki trenutno ni uresničljiv. Spoznanje bo danes morda malce boleče. Ne obupajte. Pred vami je odlično obdobje, zato poizkušajte še naprej. Na področju dela lahko kmalu pričakujete mamljivo ponudbo. Svetujemo vam, da jo podrobno pregledate.

Lev

V teh dneh boste morali priskočiti na pomoč družini. Bližnji družinski član bo imel težave z zdravjem ali s financami. Bodite pripravljeni. Vaša pomoč bo prišla še kako prav. Na delovnem mestu pričakujte zmedo. Pojavila se bo oseba, ki bo skušala prevzeti vaše ideje. Zaščitite svojo intelektualno lastnino, saj vam ta lahko omogoči plodnejšo prihodnost.

Devica

Pričakujte dober dan na področju financ. Danes si lahko privoščite več zapravljanja. Prav tako boste danes v sebi sprejeli odločitve, ki vam bodo omogočile osebno rast. Na profesionalnem področju si boste zastavili nove cilje, ki vas bodo spremljali celo leto. Zdravje: ne pozabite na fizično aktivnost.

Tehtnica

Dobili boste ponudbo za službeno potovanje. Obstaja celo verjetnost dolgoročnega sodelovanja s tujino, zato bodite pripravljeni. V vaše delo bosta zagotovo vstopila aktivnost in razburljivost. Ponujeni vam bodo boljši pogoji, nad katerimi boste navdušeni že danes. Dan zagotovo ne bo naklonjen ljubezni. Privoščite si večer s prijatelji, saj boste tako pozabili na vsakdanje težave.

Škorpijon

Vplivna oseba vam lahko pomaga. Vzpostavite stik z njo, saj vam lahko omogoči boljšo prihodnost in finančno varnost. Če razmišljate o menjavi dela, je sedaj čas, da pomislite na vse osebe, na katere se lahko obrnete. Možnosti so vse okoli vas, zato spreglejte! Razmišljali boste o preteklosti. Čutili boste, da pretekle odločitve niso bile najpametnejše.

Strelec

V financah boste na tesnem. Razmišljajte z glavo, ko zapravljate denar, sicer se boste morali kaj kmalu obrniti na bližnjo osebo. Ne področju dela boste tudi danes zasuti z delom. Predali se boste delovnim nalogam, zato pričakujte maksimalni uspeh. Rezultat bo viden že naslednji teden. Zaupajte vase in v svoje sposobnosti.

Kozorog

Danes in v prihajajočih dneh lahko pričakujete izboljšanje na področju financ. Vidna je oplemenitev premoženja, zato boste navdušeno zapravljali denar. Omejite se in ne pretiravajte, saj vam bo dodaten denar v prihodnosti prišel zelo prav. Če želite pomembnejše delo, je sedaj pravi čas, da pokažete zagon in voljo.

Vodnar

Danes boste morali biti na delovnem mestu zelo previdni. Vzpostavili boste nek odnos, ki bi lahko škodil vašemu ugledu. Delovne okoliščine bodo rahlo napete, zato previdno. Ne bodite kritični le na račun drugih, tudi sami pri sebi premislite, ali obstaja kaj, kar bi lahko izboljšali. Priliv, ki ga pričakujete, ne bo prišel pravočasno, zato bodite danes zelo pazljivi z denarjem!

Ribi

Imate naravne sposobnosti za vodjo in danes bo idealni dan, da izkoristite ta talent. V preteklosti ste oklevali, da bi stopili naprej in realizirali vaše ideje. A uspeh, ki ste ga doživeli pred kratkim, vam je vrnil samozavest. Sledite svojim ciljem. Opazili boste, da visoki cilji podpirajo vaša prizadevanja. Izkoristite današnji dan.