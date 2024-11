Oven

Danes bo v zraku veliko napetosti, zato boste nemirni in nervozni, ker boste ravno pričenjali z nečim novim. Obkrožalo vas bo veliko ljudi, ki vas bodo spodbujali. Vsekakor pa morate stvari početi s pravim razlogom. Ne delajte stvari zaradi krivde, strahu ali obžalovanja. Ostanite na pravi poti zaradi pravih razlogov in najboljših rezultatov.

Bik

Danes boste bolj v stiku z vašimi čustvi, a se ne boste mogli odločiti, v katero smer bi krenili glede na trenutno stanje. V vašem svetu trenutno prevladuje element agresije, zaradi česar ne najdete trdnega oprijema. Poslušajte vaše srce. Pomirite se in se skoncentrirajte, preden se boste za kaj odločili.

Dvojčka

V tem obdobju boste še posebno intuitivni, optimistični in poduhovljeni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar začete projekte. Vaši odnosi bodo dobri. Povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko. Uživajte v čudovitem dnevu.

Rak

Danes odmislite delo in obveznosti. Prepustite se prostim trenutkom. Prav je, da premišljujete o tem, koliko kreativnosti vam je dopuščene, toda ne delajte iz muhe slona! Čas raje namenite osebam, ki so vam blizu in pogovorom, za katere si drugače ne morete vzeti dovolj časa. Pokličite prijatelja, saj vas ta potrebujete! Zdravje: odlično!

Lev

Odnosi v družini bodo odlični, z veseljem se boste pogovarjali in izmenjavali zamisli ter predloge. Predvsem vas veseli dejstvo, da ste postali zelo povezani, usklajeni in imate čas drug za drugega. V dobro voljo se boste spravljali z družinskimi igrami, ob gledanju komedij ali sprehajanju po idiličnih vaških potkah ter gozdičkih.

Devica

Uživali boste v prijetni družbi ljudi, ki vas bodo pripravljeni poslušati. Kljub temu, da vas bo presenetil malce neugoden dogodek, boste ostali optimistični in veseli. V sklopu financ težav ne bo. Nekoliko težav vam bo povzročala le prebava, posebno želodec. Poskrbite za prehrano, predvsem pa za mirne živce.

Tehtnica

Danes boste morali umiriti neko situacijo, ob tem pa si boste tudi na novo postavili meje. Medtem ko boste reševali tuje težave, bodo vaše postavljeni na stranski tir. Mikal vas bo večji nakup in kljub temu, da vam finančno stanje ne dopušča nove naložbe, se boste zanjo odločili. Danes vas bodo ogrožale bolečine v križu. Izogibajte se vetru in prepihu.

Škorpijon

Skupinska aktivnost, ki se je boste udeležili, bo duhovno usmerjena, kot je meditacija. Spoznali boste nove prijatelje, s katerimi boste imeli skupne interese. Čeprav ste običajno bolj nagnjeni k intelektualnim zadevam, boste danes še posebno intuitivni. Zapišite si vse misli in ideje na list papirja, da jih ne boste pozabili.

Strelec

Spoznali boste, da nekdo nalašč misli in dela prav nasprotno kot vi. Situacija se bo še poslabšala. To situacijo bi morali rešiti ali pa jo vsaj dobro nadzorujte. Poskrbite prvo za osnove, preden boste poskusili poskrbeti za kompromise z določenimi ljudmi v tej določeni situaciji.

Kozorog

Žive in čudovite sanje bodo lahko vir navdiha za prihodnje projekte. Nadvse veseli in optimistični boste, navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Vse to pa bo vplivalo na vašo samozavest in počutje. Le pogumno v svet, dobro vam gre.

Vodnar

Vaše razpoloženje se iz dneva v dan izboljšuje, kar vas zelo veseli in prav tako ljudi okoli vas. Še naprej boste zadovoljni, srečni ter zdravi. Z rednimi pregledi pri zdravniku ste dosegli, da sta se zdravje in počutje izboljšala, vitalni ste in polni pozitivne energije. Nadaljujte z vsakodnevno telovadbo in zdravo prehrano.

Ribi

Prosti čas boste še najraje preživljali s svojo družino ali otroki. Tudi če še nimate svojih, se boste zabavali z nečaki, nečakinjami, morda z otroki prijateljev in znancev. Igrali in veselili se boste z njimi in se spomnili svojih otroških dni, ko ste razposajeno tekali po dvorišču družinske hiše. Takrat ste še bili svobodni in brez vseh obveznosti.