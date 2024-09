Oven

Danes boste pošteno utrujeni od preteklega obdobja, saj ste bili deležni nadvse burnega dogajanja. Kljub temu pa bodo od vas zahtevali zbranost, zato jih nikar ne razočarajte. Če bo potrebno, spijte kakšno kavo več. Zvečer se bosta s partnerjem lotila pomembne teme.

Bik

Novega izziva se boste začeli s polnim zagonom. V preteklem obdobju ste si nabrali ogromno koristnih izkušenj, ki jih boste znali pametno izkoristiti. V družbi bodo določeni odnosi precej napeti, zato se kar izmuznite, če se boste lahko. Te težave niso vaša skrb, zato ne izgubljajte časa z njimi.

Dvojčka

Omejili ste svoje finančne izdatke, kar je nadvse pohvalno, saj ste nevarno polzeli proti robu. Skrbi bodo odšle, saj boste odslej z denarjem delali mnogo bolj premišljeno. Danes bo precej vaše pozornosti zahtevalo partnersko področje. Nastale bodo težave, ki jih čim prej odpravite. Le v tem primeru ne bo hujših posledic.

Rak

Danes boste popolnoma razneženi. Partner bo sprva nad tem navdušen, proti večeru pa vas zna obtožiti brezdelja in nekoristnega sanjarjenja. Za vse boste imeli dovolj časa, zato danes počnite, kar boste želeli. Naj vas nihče ne spelje na drugo pot. Vse pa naj bo v mejah normale.

Lev

Na ljubezenskem področju ne bo vse potekalo po načrtih. Še kar ne razumete, da je ljubezen svobodna in se ne pusti nadzorovati. Prav tako ne morete nadzorovati čustev vašega partnerja. Pustite ga in sam se vam bo odprl. Svojo naklonjenost vam bo pokazal na svoj način. Saj veste, da se tudi on trudi po svojih najboljših močeh.

Devica

Vztrajali boste pri svojem, pa čeprav ne boste popolnoma prepričani, da imate prav. Najbolje bi bilo, da bi še enkrat premislili vse skupaj. Priznajte morebitno napako. Naj vas ne bo strah, da bi tako kaj izgubili, kvečjemu pridobili boste. Vezani stojte partnerju ob strani, saj bo potreboval vašo oporo, samski pa se ozrite okoli sebe.

Tehtnica

Prevzela vas bo žalost, pa še sami ne boste vedeli, zakaj. Ne obremenjujte se preveč, saj bo že jutri boljši dan. Danes se skušajte posvetiti tistemu, kar vas pomirja in sprošča. Če se le da, v vse skupaj zvlecite še partnerja. V kolikor zaradi obveznosti ne bosta zmogla tega storiti popoldne, se razvajajta vsaj večer.

Škorpijon

Nekdo bo prav škodoželjen, zato pazite, komu boste danes zaupali in koga boste spustili do sebe. Še posebno, če boste sklepali nova poznanstva, ne bodite naivni, saj veste, da ste se že velikokrat opekli. Vsi ljudje na žalost niso dobrega srca, ampak se za njihovimi nameni skriva marsikaj.

Strelec

Danes boste občutili veliko mero zanosa in optimizma. To bo nedvomno čas napredka, zato ga dobro izkoristite. Če boste danes organizirali neko prireditev ali zabavo, se boste odlično odrezali, poleg tega pa bo vse potekalo po načrtih. Ne bodite pa preveč ukazovalni.

Kozorog

Resno boste razmišljali o selitvi, domačih razmer imate namreč že čez glavo. Pred odhodom pa se prepričajte, da so finančni pogoji za to primerni, saj boste v nasprotnem primeru ravno tako od nekoga odvisni. Čakajo pa vas še dodatne obveznosti, s katerimi še nimate izkušenj. Ne skrbite, vsega se boste naučili.

Vodnar

Danes vas bo nekaj precej presenetilo. Kar padlo bo z neba, vi pa ne boste vedeli, kako se na to odzvati. Preprosto mirno počakajte, saj se bodo stvari umirile same od sebe. Manj ko se boste obremenjevali, bolje bo. Prepustite se toku življenja, pa boste videli, kam vas bo pripeljal.

Ribi

Danes boste ves čas preskakovali z ene teme na drugo in tako boste zamudili marsikatero priložnost, da bi se česa naučili od drugih in jih razumeli. Danes bo vaša živahnost bolj slabost kot prednost, zato bodite previdni in vsaj občasno pustite, da bodo tudi drugi povedali svoje do konca. Zahtevni boste do sebe in do drugih.