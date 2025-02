Oven

Dan ne bo najbolj ugoden za nove začetke. Raje se posvetite nedokončanim stvarem, ki vas priganjajo, vse načrte in ideje pa prihranite za jutri, ko bo mnogo več časa za vse. Danes lahko pričakujete tudi kakšen prepir na ljubezenskem področju, saj se ne bo vse odvijalo po načrtu. Mislite tudi na druge.

Bik

Doma se boste z veseljem in polni zagona predali novemu izzivu. Delo vam bo pobralo ogromno energije, zaradi česar bo trpelo vaše zasebno življenje. Partnerju opišite situacijo in razumel vas bo, saj ve, da si nadvse želite uspeti. Ne pozabite na fizično aktivnost.

Dvojčka

Danes boste kos izredno zahtevnim nalogam. Izkoristite dan tudi za tiste obveznosti, ki vam sicer niso najljubše. Če se vam bo vmes zazdelo, da se je nabralo preveč, se umirite in zadihajte. Prav hitro boste spet pripravljeni na nove izzive. Danes boste uspešni.

Rak

Danes se vam ogromno dogajanja obeta predvsem na domačem področju. Lahko da se boste odločili za obnovo bivalnega prostora. Pri tem vam bo v veliko pomoč to, da ste trenutno z domačimi odlično uglašeni. Če pa boste imeli različne ideje, boste brez težav sprejemali kompromise.

Lev

Današnji dan bo odličen za uspeh. Nihče vas ne bo mogel dohajati na intelektualni ravni, vendar pa boste imeli kar nekaj težav s čustvi. Nikakor ne boste mogli izraziti svojih resničnih potreb in želja. Posledično bo prišlo do velikih nesporazumov na partnerskem področju. Danes se raje posvetite svoji karieri.

Devica

Končno boste nagrajeni za vztrajno in predano delo. Prejeli boste neko pomembno ponudbo, nad katero boste naravnost navdušeni. Zavedati pa se morate tudi vseh njenih slabih lastnosti. V prihodnje namreč ne boste imeli veliko časa za družabne aktivnosti, zato dobro razmislite, preden boste privolili v sodelovanje.

Tehtnica

Nekdo vas bo danes krvavo potreboval, zato se le odzovite na klice. Na vsak način mu pomagajte. Poleg tega, da mu boste pomagali, boste utrdili tudi vajin odnos. Kmalu se boste zavedeli, koliko vam pomenijo vaši prijatelji. Odnose je dobro negovati. Partner vas bo razumel.

Škorpijon

Danes boste ponovno postavljeni pred dejstvo. Odločiti se morate sami, saj le vi veste, kaj si zares želite. Vaša odločitev vam bo korenito spremenila življenje, ne bo pa vplivala na življenja ljudi okrog vas. Odločitve vam ni treba sprejeti takoj, zato si vzemite čas za premislek. Pojdite v naravo in bodite sami s seboj, da boste prišli do pravega odgovora.

Strelec

Naveličani ste vsakdana in želite pobegniti rutini. Svojim bližnjim predlagajte pobeg v neznano. Vašo idejo bodo podprli in vsem boste polepšali konec tedna. Odpravite se na kraj, ki ste ga obiskovali včasih, in obujajte spomine. Čas, ki ga boste preživeli z družino, bo vsem dobro del, napolnil vas bo z energijo za prihajajoči teden.

Kozorog

Dan boste začeli sproščeno in brez skrbi, to razpoloženje pa se bo čez dan spremenilo. Popoldne boste izvedeli novico, ki vas bo šokirala. Sledili bodo dolgi pogovori, ki se bodo zavlekli dolgo v noč. Sledila bo slaba volja, ampak na koncu se bodo stvari uredile, saj boste sprevideli, da vaša beseda sicer šteje, ni pa odločilna.

Vodnar

Pazite na svoje zdravje. Že ko se boste zbudili, boste čutili, kako šibki ste. Primanjkuje vam spanca. Morda se vas loteva tudi utrujenost. Lahko celo, da se vas nevede loteva virusno obolenje, zato pazite na to, da si boste danes zagotovili dovolj počitka. Pri delu vam bodo danes okoliščine bolj naklonjene. Po delovniku si privoščite malce lenarjenja.

Ribi

Danes boste lahko sklenili donosno poslovno sodelovanje. Vsi, ki se ukvarjate z ekipnim športom ali sodelujete pri skupinskem projektu, boste zelo uspešni, a le če boste delali v skladu s skupnimi interesi. Ne jezite se, če vaše zamisli ne bodo všeč ljudem iz vaše bližnje okolice. Vsak ima pravico do svojega mnenja.