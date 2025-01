Oven

Obkrožite se s prijatelji in s sodelavci, na ta način boste ustvarili prijetno atmosfero. Vaše sanje so trenutno žive in razburljivo je, da jih lahko delite z isto mislečimi posamezniki. Na zabavi boste samski lahko našli tudi prijatelja, ki si ga želite. Tudi manjše in bolj osebno srečanje bi najbrž lahko delovalo.

Bik

Branili boste svoja politična in socialna prepričanja zaradi dogodkov v službi, doma ali v vaši skupnosti. Vaša edinstvena perspektiva je lahko navdihujoča za druge, zato se nikar ne držite nazaj, ko boste govorili o svojih idejah za prihodnost. A zapomnite si, prednost naj imajo stvari v sedanjosti in ne sanjarjenje o nerealističnih možnostih.

Dvojčka

Imeli boste močno željo po iskanju avanture. Odločili se boste tudi za spontan izlet, da boste spoznali nove ljudi in vznemirljiva področja ali pa se boste preizkusili v novi zvrsti razvedrila, mogoče se boste odločili za padalstvo. Premislite, kaj bi lahko spremenili pri vašem stilu življenja, da se boste izognili stagnaciji v prihodnosti!

Rak

Čaka vas nepričakovan preboj v vaši karieri. Bilo bo vznemirljivo in opogumljajoče – obenem pa tudi malce strašno! Ne boste želeli izpustiti te priložnosti. Vaša sreča bo zbujala zavist pri nekaterih sodelavcih, a nikar ne pustite, da bi vas to zmedlo in odvrnilo od zadanih ciljev. Enostavno naredite svoje.

Lev

Obeta se vam potovanje z letalom. Najverjetneje boste načrtovali turnejo po oddaljenih državah ali tujih deželah. Lahko boste šli s prijatelji ali s skupino, kateri ste se pravkar pridružili. Nenavadni novi interesi bodo ujeli vašo pozornost, kar vas bo vabilo k nadaljnjemu študiju. Morda se boste vpisali v delavnico. Veselite se širitve vašega obzorja.

Devica

Neobičajne izkušnje bodo lahko povzročile zanimanje za znanost in okultne prakse, kot je čarovnija. To bo idealen čas, da pričnete s podobnim projektom ali s formalnim študijem astrologije. Obeta se vam tudi srečni denarni preporod. Lahko bo šlo za darilo ali poplačano posojilo. Prva želja bo, da bi ga hitro zapravili. Pazite!

Tehtnica

Uživajte v sprehodu, v naravi, v vonju po travi, v lepi pesmi ali pa v nečem, kar vas enostavno razveseljuje. Ni treba, da so stvari drage in nenavadne. Samo poskrbite, da boste zadovoljni. Danes boste srečo iskali v malih stvareh. Sproščujoč dan je pred vami, uživajte in se ne obremenjujte.

Škorpijon

Dobri odnosi z družino in prijatelji vas bodo navdajali z blaginjo v vašem zasebnem življenju. Domače obveznosti bodo danes visoko na spisku opravil. Sicer bi bila odločitev o izletu v neznano danes bolj prava, vendar se prepustite trenutnemu navdihu in počutju. V vsakem primeru je pred vami prijeten dan.

Strelec

Danes boste žalostni, potrti in osamljeni. Ker ste prepričani, da morate srečo iskati naokoli, ne pa v sebi, boste razočarani. Ne izogibajte se družbi, prijateljem in sorodnikom, saj bi bilo danes za vas to celo škodljivo in ob koncu dneva bi lahko postali depresivni. Pojdite v družbo, lažje vam bo.

Kozorog

Danes se vam bo veliko dogajalo. Zjutraj še niti zaslutili ne boste, da bo dan tako pester. Popoldan pa boste precej nemirni in razmišljali boste, kam bi pobegnili na krajši izlet. Nemirnost se bo proti večeru polegla, pazite le, da ne boste slepili in zavajali sami sebe. Pričakujte prijateljev obisk.

Vodnar

Neke okoliščine vam bodo veliko bolj jasne kot prej. Tudi vi sami boste drugim dali vedeti, da niste le siva miška, ki čaka na najprimernejši trenutek. Zaradi nekega dvoma ali razdvojenosti boste sicer zelo nervozni, vendar se boste le odločili za nek premik, s katerim ste dolgo odlašali.

Ribi

Bodite danes prijazni do vseh. Pokažite svojo odprtost in svobodno srce. Prijaznost ne stane veliko, a vendar naredi veliko dobrega. Ob srečanju z drugimi boste tako v njih prebudili radost in tudi oni vas bodo napolnili z njo. Vsa ta prijaznost se vam bo vrnila z dobrim in tako dan ne bo izgubljen. Izžarevali boste toplino.