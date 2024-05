Oven

Skupinska aktivnost, ki se je boste udeležili, bo duhovno usmerjena, kot je recimo meditacija. Spoznali boste nove prijatelje iz oddaljenih krajev, s katerimi boste imeli iste interese. Čeprav ste običajno bolj nagnjeni k intelektualnim zadevam, boste danes še posebej intuitivni. Zapišite si vse misli in ideje, da jih ne boste pozabili.

Bik

Žive in čudovite sanje bodo lahko vir vašega navdiha za vaše prihodnje projekte. Skozi ves dan boste nadvse veseli in optimistični, vaše navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Vaša povečana intuicija bo izboljšala razumevanje drugih. Ne bodite presenečeni, če bodo prijatelji in sodelavci želeli vašo pomoč in navodila.

Dvojčka

Zalotili se boste, da razmišljate o počitnicah. Zadnje čase ste veliko delali in čutite, da si zaslužite odmor. Letos boste najverjetneje želeli početi nekaj čisto drugačnega. Morda boste potovali v tuje dežele. V odnosih boste bližje svojim najdražjim in zelo boste optimistični glede vaše prihodnosti. Uživajte.

Rak

Vaše zdravje bo v najboljši formi. Sploh danes boste fizično, čustveno, duhovno močni in pripravljeni, da boste izkoristili notranjo moč. Lahko da se bodo sprostile stare travme, kar vam bo preprečevalo, da bi lahko šli naprej. Preprosto pozabite na pretekle teme in težave, nadaljujte taki, kot ste in uživajte.

Lev

Razumevanje potreb in želja drugih bo obogatilo vaša razmerja. Vaša intuicija bo močna in verjetno boste nagonsko brali misli, občutke, potrebe in želje drugih. Prostovoljno boste posredovali vaše izkušnje, znanje in razumevanje. Zaradi tega boste bližje drugim, ki bodo delali za vas na različnih nivojih. Socialni dogodki vam bodo prinesli nove prijatelje.

Devica

Na splošno znate dvigniti samozavest drugim ljudem in dobri ste pri zaznavanju njihovih misli in občutkov. A danes bo ta talent zelo okrepljen zaradi povečane intuicije. Zato boste še posebej navdušeni in optimistični. Delovno in domače življenje bosta dobra. Fizično boste zdravi, živahni in duhovno boste močni.

Tehtnica

Uživajte v sprehodu, v naravi, v vonju po travi, v lepi pesmi ali pa v nečem, kar vas enostavno razveseljuje. Ni treba, da so stvari drage in nenavadne. Samo poskrbite, da boste zadovoljni. Danes boste srečo iskali v malih stvareh. Sproščujoč dan je pred vami, uživajte in se ne obremenjujte.

Škorpijon

Dobri odnosi z družino in prijatelji vas bodo navdajali z blaginjo v vašem zasebnem življenju. Domače obveznosti bodo danes visoko na spisku opravil. Sicer bi bila odločitev o izletu v neznano danes bolj prava, vendar se prepustite trenutnemu navdihu in počutju. V vsakem primeru je pred vami prijeten dan.

Strelec

Misli boste, da ste dobili napačen vtis, a verjemite, niste ga. Gre za dejstvo, da komentarjev niste vzeli preveč osebno. Nekateri ljudje govorijo svobodno in ne pomislijo na posledice, ki jih prinesejo njihove besede. Vi ste to lahko zaznali, saj so vaše komunikacijske sposobnosti na visokem nivoju.

Kozorog

Začutili boste potrebo po prostem času, da bi lahko ocenili, kako stvari potekajo. Vaš spremenjen vidik vam bo dovolil, da boste lahko uživali v pomembnejših stvareh. Odpravite negativne vidike življenja. Osredotočite se na prijetnejše stvari okoli vas in jih z odprtim srcem tudi sprejmite.

Vodnar

To bo čas domišljavosti, saj se stvari odlično obračajo, kar boste želeli povedali vsem. Nič ne bo narobe, če boste delili z drugimi vašo dobro usodo, samo naredite to zelo premišljeno. Kakorkoli, drugi se zaradi lastnih težav ne bodo mogli povezati z vašo srečo in uspehom. Novice raje zadržite zase, dokler se ne bodo počutili bolje.

Ribi

Danes boste nejevoljni, ker vas je nekdo napotil v napačno smer. Za vas ne bo pomemben razlog. Namesto, da bi spremenili razpoloženje, boste sledili občutku, dokler vam vse skupaj ne bo začelo presedati. Bolje bi bilo, da bi se bojevali zase, vi pa boste stali pri miru in ne boste naredili ničesar. Ob vsem skupaj pazite na morebitne posledice.