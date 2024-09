Oven

Čeprav so vaši kolegi navajeni vaše spontanosti in odkritosti, vam danes nekdo od njih utegne zameriti zaradi neutemeljenih izjav. Navedite tehtne argumente, če jih boste seveda imeli. Kar se tiče finančnega stanja, boste lahko danes vriskali od sreče. Zdravo prehranjevanje bo končno izboljšalo vašo kakovost življenja.

Bik

Želeli boste biti prvi pri organizaciji in vodenju poslov, vendar bi bilo najbolje, da bi zmanjšali ritem dela. Vaše finančno stanje bo ostalo bolj ali manj nespremenjeno, a le, če boste z denarjem ravnali preudarno. Pazite na imunski sistem, ki bo v prihodnjih dneh nekoliko šibkejši. Za vas in vaše telo bo šlo, pazljivo!

Dvojčka

Veliko se boste ukvarjali s poslovnim življenjem, vendar ne delajte dolgoročnih načrtov. Naj vse poteka po ustaljenih tirih. Vse preveč se po nepotrebnem obremenjujete s finančnim položajem, ki je v resnici boljši, kot pa menite sami. Z vedrim razpoloženjem vam bo danes uspelo pregnati malodušje. Sprostite se!

Rak

Danes se boste zavzeli za nek projekt, saj boste upali, da vam bo prinesel prinesel masten zaslužek. Čez dan bo kazalo zelo dobro, toda proti večeru pričakujte preobrat v negativno smer. Finančno stanje bo žal ostalo nespremenjeno, na vašem bančnem računu pa bo tudi v prihodnje minus. Pojavile se bodo lahko težave s kožo, ne pozabite na redno nego.

Lev

Ne zatirajte svojih želja in ambicij na račun navideznega miru. Sposobni ste videti obe plati; tako negativno kot pozitivno. Pripravljeni boste na kompromis in diplomatsko rešitev težav. Z denarjem se danes ne igrajte in večje nakupe, ki ste jih načrtovali, prestavite za nekaj dni. Poskrbite za zdravje in vzdržujte svoje telo v polni formi.

Devica

Pri delu vas bo tehtanje različnih pogledov naredilo izrazito neodločne. Preveč boste taktično razmišljali, zelo malo pa storili za nov projekt. Danes boste zadovoljili svoje potrebe po materialni varnosti. Začnite se bolj aktivno udejstvovati pri športnih dejavnostih. Lotite se hobija, ki vas je nekoč že veselil.

Tehtnica

Za doseganje svojih ambicij uporabljate predvsem mentalne talente, zato vas bo rutinsko delo tudi danes dolgočasilo. Popestrite ga. Danes boste sebi privoščili lagodno življenje, zaradi tega pa bo trpel vaš bančni račun. Zvečer se napotite na dolg sprehod. Nadihajte se svežega zraka, se sprostite in umirite tako telo kot duha.

Škorpijon

Skušali se boste izogniti sporu, saj nekdo od sodelavcev želi, da se žrtvujete zanj. Pazite tudi na svoj ugled in ime, predvsem pa mirno prenašajte vse izzive iz delovnega okolja. Obetajo se vam tudi denarne težave, saj boste popoldan težko obvladovali svoj bančni račun. Zdravstveno stanje ne bo dobro, videti boste izčrpani.

Strelec

Vaša močna volja vas bo tudi danes neusmiljeno vodila k cilju. Zmožni boste videti več stvari naenkrat, poiskali boste jedro težav in ne boste nasedali površnim miselnim ukanam. Nakupovali boste in krepko presegli svoje finančne zmožnosti. Glejte, da boste hitro nadomestili izgubo. Nocoj se otresite stresa in se zabavajte dolgo v noč.

Kozorog

Na poslovnih sestankih boste z lahkoto navezovali stike s potencialnimi partnerji. Pri tem vam bodo pomagale vaše retorične sposobnosti. Veliko se boste naučili o sebi in drugih. Denarja vam zagotovo ne bo primanjkovalo, tako da se lahko odločite tudi za kakšen večji nakup. Popoldan se sprostite v mirnem okolju.

Vodnar

Na poslovnem področju boste uspeli z vztrajnim naporom. Ker veste, da se nič ne zgodi samo od sebe, boste tudi danes dejavni in se niti ne boste pritoževali. Denar boste danes na hitro zaslužili, a ga boste še hitreje zapravili. Bodite zmerni in varčujte. Nereden spanec bi lahko povzročiti nervozo, zato poskrbite, da bo spanja in počitka dovolj.

Ribi

Preveč se ženete. Za trenutek se ustavite in zadihajte, saj si s svojo nepremišljenostjo in površnostjo ne delate nobene usluge. Danes vas bo močno zaskrbel posel, saj se stvari ne bodo odvijale v pravo smer. Delajte zmerno in se prepustite toku. Sčasoma boste videli, kam vas bo to pripeljalo.