Oven

Morali se boste odrekati in spreminjati svoje načrte, a zaradi tega bo vaš uspeh še večji in slajši. Za vsak dober rezultat se boste morali precej potruditi. Pogumno se lotite iskanja informacij. Ne pozabite povprašati v krogu svojih znancev. Nekdo ima izkušnje, ki vam bodo koristile.

Bik

Danes se zares potrudite in postorite vse tisto, s čimer tako vztrajno odlašate. Kaže, da bi vam lahko uspelo že v prvi polovici dneva. Popoldne boste imeli namreč vedno manj potrpljenja, manj boste zbrani, pa tudi vedno bolj vas bo vleklo v družabno življenje. Če razmišljate o kreditu, ne sprejmite odločitve čez noč.

Dvojčka

Pričenja se dokaj nestabilno obdobje v družinskem življenju. Namesto, da bi se takoj odzvali z besom in odporom, se poskušajte mirno in resno pogovoriti. Predvsem moški pripadniki boste dokaj borbeni. Potrudite se za več diplomacije z vaše strani. Poskusi sorodnikov in prijateljev, da bi vas usmerili ali svetovali, ne bodo padli na plodna tla.

Rak

Nimate razlogov za skrbi. Vaša največja sovražnika bosta živčnost in vihravost, predvsem kot posledica vaših prevelikih pričakovanj in težnje po popolnosti. Želeli boste zablesteti, saj imate uspeh že na dosegu roke. Edina ovira na poti do cilja bodo nekateri težki trenutki, ko vas bo zamikalo, da bi kar obupali.

Lev

Naloge, s katerimi se boste soočali, bodo na stranski tir vrgle vaše načrte o počitku. Vaše ambicije bodo narastle, želeli boste uresničiti vse svoje želje in cilje. Mislili boste, da si zaslužite več in da je nastopil trenutek za obiranje plodov minulega trdega dela. Vse to bo motiv, zaradi katerega boste premikali gore, če bo treba.

Devica

Danes boste bolj očarljivi in simpatični, kot ste običajno. Čas bo vsekakor pravi, da se odpravite na zmenek, ki ga že dolgo načrtujete ali enostavno stopite v prvo vrsto, da vas bodo vsi spoznali. To bo čas, ko se boste morali prisiliti, da se boste soočili z nezdravim razmerjem, v katerem ste trenutno.

Tehtnica

Na današnji dan se boste znašli v globokem razmišljanju in analiziranju ter prišli do nekaterih življenjsko pomembnih zaključkov. Imeli boste veliko volje, da spremenite stvari, kar še zlasti velja za zasebno področje. Finance: neki dogodki v zvezi s povračilom denarja se odvijajo počasi, zato boste precej nemirni.

Škorpijon

Zamislili si boste določene spremembe v vašem življenjskem slogu in jih tudi izpeljali. Morda boste poskusili s kakšno posebno prehrano, vadbo ali pa si boste drugače organizirali dan. Kakorkoli že, v prvih 3 dneh se bo pokazalo, na kakšen uspeh lahko računa vaša nova sprememba.

Strelec

Dan bo zaznamovala spremenljivost, saj boste menjali svoj fokus in se osredotočali zdaj na lastne interese in cilje, zdaj na druge in na njihove težave. Precej se boste posvečali tudi svojim osebnim vprašanjem in obeta se vam celo, da boste našli nekatere pomembne odgovore! Bližnji vas ne bodo najbolje razumeli, vendar vas bodo pripravljeni pustiti pri miru,.

Kozorog

Zavedajte se, da so prijatelji cenjena dobrina, zato z njimi ravnajte nadvse spoštljivo in ljubeznivo. Četudi se danes ne boste povsem strinjali z njimi, bodite potrpežljivi in nikar ne drezajte v osje gnezdo. Raje se izognite prepirom in se osredotočite na vse, kar je pozitivnega.

Vodnar

Na zasebnem področju bo nastopila kriza, iz katere nikakor ne boste našli izhoda. Posvetujte se s prijatelji, ki vas bodo potolažili in vam vrnili voljo do življenja. Finance: pazite, da ne doživite finančnega krča, saj ste preveč zadolženi. Zdravje: zaradi prekomernega sedenja se lahko pojavijo težave v križu.

Ribi

Nek prijatelj bo skozi ves dan nergal zaradi prenatrpanih delovnih obveznosti. Da ne bi dolivali olja na ogenj, ga vsaj poslušajte in navidezno sočustvujte z njim. Materialne zadeve: možna so finančna nihanja, a lahko kasneje pričakujete denarni dobitek. Zdravje in počutje bosta stabilna.