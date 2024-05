Oven

Na delovnem mestu boste danes zasanjani. To bo lahko tudi posledica zaljubljenosti. Dela ne boste smeli odmisliti, saj drugače ne boste opravili vseh nalog v dogovorjenih rokih. Vaše misli bodo nenehno bežale proč od dela, zato se boste morali res potruditi, da jih boste lahko nadzorovali. Zdravje vam bo naklonjeno, bolj pa se boste morali osredotočiti na finance, saj trenutno niso na trdnih temeljih.

Bik

Pričakujte zaplet na delovnem mestu. Spori med sodelavci bodo nekaj povsem običajnega. Naj vas to ne zmoti. Sledite izpolnitvi svojih delovnih obveznosti in bodite osredotočeni predvsem na svoje delo, saj boste na koncu vi odgovarjali zanj. Fizično počutje bo zelo dobro. V sebi boste imeli dovolj energije in zagona za prihodnost tako na delovnem mestu kot na osebnem področju.

Dvojčka

Ne belite si las zaradi odnosov. Planeti vam ne morejo biti nenehno naklonjeni. Premislite o tem, ali ste morda rekli kaj takega, s čimer bi lahko užalili sodelavca ali sorodnika. Premislek bo tu nujno potreben. Odmislite težave in se zatopite v delo! Delovne obveznosti boste opravili brez posebnih težav, prav tako boste v službi zelo dobre volje.

Rak

Danes se bodo pojavili prepiri tako z družinskimi člani kot z osebami na delovnem mestu. Dan poskusite nameniti samo sebi. Na področju dela boste danes res zadovoljni. Zdelo se vam bo, da opravljate svoje delo uspešno in da v njem uživate. Pokazali boste predanost, ki je do sedaj še niste. To bodo opazili tudi nadrejeni. Počutje bo stabilno!

Lev

Danes boste optimistični, a na novo odkrit optimizem bo lahko za vas prevelik zalogaj. Drugi ne bodo več želeli poslušati vaših pravljic o tem, kako je vaše življenje dobro. Kontrolirajte vaše navdušenje z visoko mero sočutja do ostalih. Že če boste malo znižali vaše navdušenje, se bodo razmerja uravnotežila.

Devica

Ne boste sramežljivi, ker boste želeli poglobiti stopnjo čustvenega razkritja vašemu najbližjemu prijatelju ali intimnemu partnerju. Vaš enostavni pristop bo lahko presenetil druge, ki bodo lahko bili odprti za vaše ideje, enkrat ko se bodo privadili na vaš stil direktnega komuniciranja.

Tehtnica

Današnja energija se bo lahko obrnila stran od vaših želja in proti tistim, ki jih bodo imeli ljudje okoli vas. Prijatelj vas bo povabil k sodelovanju. Ne boste hiteli z odločitvijo, da bi odšli na svoje, čeprav se vam bo zdela ideja zelo privlačna. Ne pozabite, da niste najbolj spretni pri ocenjevanju ljudi, bodite še posebej pozorni pri izbiri poslovnega partnerja.

Škorpijon

Želeli se boste zabavati, čeprav ne boste dokončali vaših obveznosti. A neizpolnjene obveznosti vam ne bodo preprečile, da bi vaše misli odtavale. Celo tako boste navdušeni, da si boste raje napletali načrte kot pa da bi se zares posvetili svojim današnjim zadolžitvam. Če boste že morali nekaj opravil pustiti nedokončanih, vsaj obvestite ljudi, ki so z njimi povezani.

Strelec

Delali ste preveč in sedaj je čas, da zahtevate vaš kos zabave, saj vam je projekt, ki ste ga pred časom sprejeli, vzel preveč prostega časa. Prijal vam bo kratek počitek, privoščite si ga namesto odhoda v mesto. K sebi povabite prijatelja na kavico in dober ter kvaliteten pogovor. Prijalo vam bo.

Kozorog

Ste v obdobju, ko težko kontrolirate vaš nemir. Naredili boste vse, da se boste odpravili iz hiše, odšli boste v trgovino ali celo v trgovski center. Ne bodite preveč samokritični, če do konca dneva ne boste dosegli napredka. Če se ne boste mogli osredotočiti, z opravili zaključite in nadaljujete jutri.

Vodnar

Komunikacija z bližnjimi prijatelji in romantičnim partnerjem bo še posebej dobra, saj boste bolj v stiku z ljudmi, ki so vam blizu. Otroci bodo lahko bili tudi vir vaše zabave. Vaša kreativnost in inspiracija bosta močni, zato bo to idealen dan za zagon novega projekta. Vaše navdušenje in optimizem vas bosta pognala do novih dosežkov.

Ribi

Nedavni uspeh vas bo vodil do novih idej, kar bo na splošno izboljšalo vaše stanje. Danes boste še posebej odločni in samozavestni glede vaše prihodnosti. Vaši načrti se bodo dobro iztekli. Začutili boste tesnejšo povezanost z družino, saj bo nivo vaše intuicije visok, zato boste lahko zaznavali misli in občutke drugih. Vaša kariera je na dobri poti, prav tako razmerja.