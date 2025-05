Oven

Samski boste razmišljali o svoji preteklosti. Morda se vam bo javil nekdo, ki je zaznamoval vaše preteklo življenje. Vprašajte ga, kakšen je njegov namen in zakaj želi ponovno vzpostaviti stik z vami. Bodite previdni in ga ne spustite prehitro blizu. Vezani boste danes srečni v razmerju. V popoldanskih urah se bosta s partnerjem posvetila drug drugemu.

Bik

Delo vam je prineslo ogromno stresa, kar pa posledično vpliva na vaše čustveno življenje. Živčnost in raztresenost boste vezani prelagali na partnerja, ki pa vam danes ne bo pustil več, da odgovornost prelagate nanj. Pričakujte spor, saj vaše vedenje ne bo najboljše. Skušajte se nadzirati. Samskim bo nekdo pričaral nasmeh na obraz. Spustite ga blizu.

Dvojčka

Čas je, da se osredotočite nase. Tudi danes boste v vlogi svetovalca, kar vas bo povsem izčrpalo. Če imate težave, je skrajni čas, da jih zaupate bližnjim. Na področju dela se bo kmalu pojavil dobičkonosen predlog, ki bo neposredno vplival na vas. Zaupajte v svoje sposobnosti in sprejmite nov izziv na vaši poti. Ne zapletajte stvari že na samem začetku.

Rak

Bodite previdni. Na področju dela se boste kmalu izolirali od vseh ostalih. Zdelo se vam bo, da vam zavidajo ali pa da vas ne sprejemajo takega, kot ste. Opustite negativne misli. Obnovite odnose pri delu. Tako si boste pričarali boljše delovno vzdušje. V finančnem okviru pa se bo odprla nova priložnost, toda kar nekaj časa bo trajalo, da bo zaživela.

Lev

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost na področju financ in dela. Veselite se je. Zdravje: pripravite se na padec odpornosti.

Devica

Danes boste čustveno zelo razposajeni. Potrebovali boste pozornost ostalih. Samski boste v centru pozornosti. Kolegi na delovnem mestu bodo uživali v vaši družbi. Vaš smisel za humor bo na visoki ravni. Ponudba za kosilo ali kavo vam danes zagotovo ne uide. Vezani boste želeli, da vas vaš partner razvaja.

Tehtnica

Na profesionalnem področju imate cilje in načrte, ki so uresničljivi. Prav je, da ste ambiciozni. Čaka vas odlična prihodnost na delovnem mestu. Bodite pogumni! Četudi boste naleteli na ovire, se jih ne bojte. Soočenje z njimi bo zares uspešno. Sicer pa danes bodite zelo previdni z denarjem. Pojavili se bodo nepričakovani stroški.

Škorpijon

Danes boste spoznali nekaj novega glede poslovanja in financ. Toda vse niti ne bodo v vaših rokah. V projekt boste vložili ogromno truda. Nič ne bo narobe, če boste več zahtevali tudi od osebe, s katero sodelujete. Bodite pozorni pri financah. Ne sklepajte večjih poslov, saj bi bili prav vi na slabšem.

Strelec

Na delovnem mestu boste prejeli dobro novico. Mislili ste, da to ni mogoče, toda motili ste se. Vsekakor lahko pričakujete pozitiven premik, zato boste danes zelo navdušeni. Čaka vas napornejše obdobje, ki pa mu boste kos. Držite se svojega ambicioznega načrta Zdravje: pazite na to, da se ne bodo pojavili stari simptomi.

Kozorog

Čas je za premišljenost na področju financ. Ne delujte instinktivno. Skušajte ohraniti realne predstave o vaših potrebah. Vaši cilji na področju poslovanja trenutno niso dosegljivi, saj nimate dovolj finančnih kapacitet. Na delovnem mestu se vam zdi, da ste obstali na določeni točki. Kmalu lahko pričakujete spremembe. Zdravje: pazite se bolečin v udih.

Vodnar

Danes ne bo pravi dan za izkazovanje na področju dela. Zdelo se vam bo, da nazadujete. Kmalu boste lahko pokazali svoje znanje in izkušnje. Na področju dela se bo pojavila oseba, ki vam bo pomagala doseči določen cilj. Pravi čas šele prihaja. Zdravje: temperaturne spremembe lahko povzročijo išias in bolečine v mišicah.

Ribi

Za vas se bo največ dogajalo na poslovnem področju. Še posebno danes boste izredno dobro pripravljeni, zagnani in zaželeli si boste novih dogodivščin. Razmislite o dodatni izobrazbi oziroma prekvalifikaciji. Družili se boste s prijatelji, zato boste izredno srečni in priljubljeni. To bo odličen dan!