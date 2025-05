Oven

Skrite strasti, strahovi, ljubosumnost, hrepenenje, želje in potrebe bodo v ospredju in to bo lahko povzročilo težave v vašem bližnjem razmerju. Danes boste zahtevni. Raje poglejte pozitivno na stvari, poskrbite, da bo razmerje poglobljeno in prerojeno. Če boste pripravljeni popolnoma razkriti vaša čustva, boste dobili novo upanje.

Bik

Energija bo v tem času na višku, prijateljska in preprosta, vse skupaj bo potekalo enkratno. Povezave z drugimi bodo pozitivne in lahko boste spoznali novega prijatelja. Želeli boste tudi poklicati ali vsaj poslati spletno sporočilo osebi, ki jo imate radi, enostavno zato, da bi jo malo razveselili ali ji povedali, da jo imate radi.

Dvojčka

Za vas bo to zelo stresen dan. Vaše delovne obveznosti vas težijo, zaradi povečane odgovornosti, ki ste jo sprejeli. Dan se bo zdel neskončen, a še vedno ne bo dovolj ur, da bi vse pripravili za naprej. Pazite, da ne boste vaše tesnobe prenašali na druge. Če boste prijazni do njih, vam bodo pomagali.

Rak

Vaša samozavest bo zelo nizka in dvomili boste v vaše sposobnosti. Ne bodite preveč depresivni. Vaše sposobnosti so enkratne. Poskusite pogledati na situacijo objektivno in izpostavite razlog, zakaj ne napredujete tako hitro, kot ste upali. Nekoliko boste v skrbeh zaradi denarja, a vedite, da se bo vse rešilo.

Lev

Danes boste morali umiriti neko situacijo, ob tem pa si boste tudi na novo postavili meje. Medtem ko boste reševali tuje težave, bodo vaše postavljeni na stranski tir. Mikal vas bo večji nakup in kljub temu, da vam finančno stanje ne dopušča nove naložbe, se boste zanjo odločili. Danes vas bodo ogrožale bolečine v križu.

Devica

Danes boste zelo optimistični, polni upanja in usmerjeni v prihodnost. Videli boste povezave in možnosti, ki ste jih prej spregledali. Čas bo pravi za komunikacijo z navdušenjem, delite vaše načrte in sanje, postanite bolj dovzetni do misli in mišljenja vam posebne osebe. Naredite to in lepo se boste imeli.

Tehtnica

Nakup, ki ga boste opravili danes, vas bo spodbudil k razmišljanju, posvetili se boste vašemu proračunu. Pravi čas bo za to, čeprav ne pričakujete nikakršnih izgub. Ne boste brezglavo zapravljali, ampak vas bo vodil zdrav razum. V trgovini si boste vzeli več časa in boste vsak izdelek skrbno ter natančno pregledali.

Škorpijon

Bolj vas bo vodil instinkt kot pa razlog. Ste v prijemu skoraj fanatične in kompulzivne potrebe, da bi sprožili temeljne spremembe v vašem življenju. Vaše potrebe so v ospredju, a še zlasti močna je potreba po tem, da bi se znebili omejitev v intimi. Bodite previdni, da ne boste uničili razmerja, ki si ga zelo želite.

Strelec

Pojavila se bo izjemna priložnost in združili boste lahko razum ter čustva. To vam bo zelo pomagalo pri uresničevanju vaših finančnih načrtov. Vse, kar boste danes začeli, bo imelo določeno prednost. Ne dopustite, da bi se starejši in bolj izkušeni z raznimi nasveti vpletali v vaše poslovno ali zasebno življenje. Dovolj ste sposobni, da mislite s svojo glavo.

Kozorog

Pri svojih poslovnih zamislih boste veliko podpore dobili od mlajših, komunikativnih oseb, s katerimi se dobro razumete. Danes ne dovolite bližnjim, da bi uničili vaše dobro razpoloženje, še posebej v zvezi z novimi načrti in priložnostmi. Če ne boste imeli priložnosti potovati, ne skrbite, kajti kmalu se bo tudi ta pojavila.

Vodnar

Nikar ne bodite razočarani nad odločitvami drugih. Kljub temu, da vplivajo tudi na vas, ne pozabite, da se vse stvari zgodijo z razlogom. Konec koncev boste z rezultatom zelo zadovoljni, prijateljem pa hvaležni. Počutje bo danes slabo, saj se bo pojavil glavobol, imeli pa boste tudi težave s prebavo.

Ribi

Počutite se osamljene. Čutite, da si s prijatelji niste več blizu in ne znate si razložiti, kdaj se je to zgodilo, sploh pa ne, zakaj se je to zgodilo. Vzemite si čas zase, razmislite, kaj si želite in v ozir vzemite tudi spremembe. Mogoče je čas, da se preselite ali zamenjate službo. Sprememba vam bo dobro dela.