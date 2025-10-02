Oven

Delali ste preveč in sedaj je čas, da zahtevate svoj kos zabave, saj vam je projekt, ki ste ga pred časom sprejeli, vzel preveč prostega časa. Prijal vam bo kratek počitek, privoščite si ga namesto odhoda v mesto. K sebi povabite prijatelja na kavico in dober ter kvaliteten pogovor. Prijalo vam bo.

Bik

Ste v obdobju, ko težko kontrolirate svoj nemir. Naredili boste vse, da se boste odpravili iz hiše, odšli boste v trgovino ali celo v trgovski center. Ne bodite preveč samokritični, če do konca dneva ne boste dosegli napredka. Če se ne boste mogli osredotočiti, z opravili zaključite in nadaljujete jutri.

Dvojčka

Danes boste leteli visoko in počutili se boste tako dobro, da boste želeli nekaj denarja zapraviti za prav posebno stvar. Na splošno boste bolj optimistični, ker so se vaši finančni dohodki povečali. Vsekakor pa bi bilo bolje, če bi malo počakali pred tako velikim nakupom in videli boste, kako se boste počutili čez nekaj dni.

Rak

Danes boste v stiku z vašo ranljivostjo. Kljub vsemu pa boste sprejeli izziv in delili vaša čustva s posebno osebo. Če boste nekomu povedali o vaših potrebah ali strahovih, boste razkrili le del enačbe. V mislih imejte, da resnična intimnost ni enosmerna, zato počakajte, da tudi druga oseba pove, kaj ji leži na duši.

Lev

Človek nima v navadi, da bi optimistične najave obdržal zase, a v vašem primeru bi bilo to še najboljše. Vaša samozavest bi lahko koga užalila in tega vsekakor ne želite, saj v svojo idejo resnično verjamete. Vaše spretnosti so dovolj izpiljene, da vas bodo v vsakem primeru popeljale naprej. Zaupajte instinktu in sledite srcu.

Devica

Obkrožite se s prijatelji in s sodelavci, na ta način boste ustvarili prijetno atmosfero. Vaše sanje so trenutno žive in razburljivo je, da jih lahko delite z isto mislečimi posamezniki. Na zabavi boste samski lahko našli tudi prijatelja, ki si ga želite. Tudi manjše in bolj osebno srečanje bi najbrž lahko delovalo.

Tehtnica

Branili boste svoja politična in socialna prepričanja, zaradi dogodkov v službi, doma ali v vaši skupnosti. Vaša edinstvena perspektiva je lahko navdihujoča za druge, zato se nikar ne držite nazaj, ko boste govorili o svojih idejah za prihodnost. A zapomnite si, prednost naj imajo stvari v sedanjosti in ne sanjarjenje o nerealističnih možnostih.

Škorpijon

Današnje popoldne bo po napornem delovniku kot nalašč primerno za druženje s prijatelji ali družino. V ospredje bosta stopila dobra volja in sproščenost. Vaše zdravje bo zelo dobro, saj boste čutili notranje zadoščenje. Pazite le na finance in na odlive z bančnega računa. Čeprav se vam ne zdi, da pretirano zapravljate, bodite pozorni.

Strelec

Polni boste energije, a boste delali tudi stvari, ki sicer niso v vaši naravi. Zelo boste razdražljivi, morda celo žaljivi do drugih, zato se skušajte vsaj malce nadzorovati. Preden boste komu kaj očitali, dobro premislite, če imate za to podlago. V nasprotnem primeru bi lahko koga tudi izgubili. Premislite!

Kozorog

V ospredju bo vaše najbližje čustveno razmerje. Želeli boste biti bližje domu in vašim ljubljenim. Če so čustva v družini razmajana, boste jasno videli težave in pomanjkljivosti. Te poskusite seveda tudi rešiti. Dobili boste lahko veliko moči in podpore od vaših prijateljev, sprejmite pomoč.

Vodnar

Tudi danes boste zelo zagnani. Zdelo se vam bo, da vam nič in nihče ne more preprečiti, da bi dosegli zadane cilje. Optimističen pogled na svet se bo odražal tudi zunaj službe. Pojavili se bodo konflikti med obveznostmi in užitki ali med vsakdanom in hrepenenjem po ljubezni in čustvenem zadovoljstvu.

Ribi

Čustveno področje boste samski še vedno dojemali bolj negativno. Privoščite si družabni večer, saj boste le tako lahko deležni novih poznanstev. Ne čakajte, da bo ljubezen sama padla z neba. Običajno si usodo krojimo sami, mar ne? Zvezde bodo naklonjene predvsem vezanim, saj boste s partnerjem zgladili tiste nerešene konflikte, ki so onemogočali predanost in harmonijo.