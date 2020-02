Današnji dan se zgodi le na štiri leta, praznujejo pa Smolčki

V enem letu se sicer zvrsti 365 dni in skoraj četrt dneva, zato mora razliko med dolžino dneva in leta uskladiti tudi koledar. Po julijanskem koledarju zato februarju na vsaka štiri leta dodamo en dan, po gregorijanskem koledarju pa je prestopnih let nekaj manj, saj so leta, ki se končajo na dve ničli, po njem prestopna le, če so deljiva s 400.

Rojstnodnevne zabave na vsaka štiri leta

Smolčki – ljudje ki so rojeni na prestopno leto zadnji dan februarja – bi si ob strogem računanji košček torte lahko privoščili samo na vsaka štiri leta. Foto: Sašo Šketa

Ljudje, ki so rojeni 29. februarja, lahko svoj pravi rojstni dan praznujejo le enkrat na štiri leta. A pravno-formalno ura rojstva za ugotavljanje starosti ni pomembna. Tudi če je bil otrok rojen le minuto pred polnočjo, bo uradno star eno leto takoj po polnoči, ko se bo na koledarju ponovil isti dan in mesec v letu, je za STA pojasnil urednik Kvarkadabre – časopisa za tolmačenje znanosti – Sašo Dolenc.

Če je nekdo rojen 29. februarja, uradno tako ne bo postal leto starejši že 28. februarja, ampak dan pozneje. Če 28. februarju sledi 1. marec, bo oseba, ki je rojena 29. februarja, postala polnoletna šele 1. marca.

A to ne velja za vse države. Na Tajvanu imajo po nekaterih virih ljudje, ki so rojeni 29. februarja, na neprestopna leta uradno rojstni dan že 28. februarja. V državah s takšnimi pravili osebe, rojene na 29. februar, postanejo polnoletne že 28. februarja.

Ljudi, ki imajo rojstni dan 29. februarja, sicer imenujejo tudi Smolčki. To imenovanje izvira iz prepričanja, da imajo ti ljudje smolo, ker lahko svoj rojstni dan praznujejo le na vsaka štiri leta. A lahko si razlagajo tudi drugače, in sicer da se starajo štirikrat počasneje od ljudi, rojenih na druge dni v letu.

Vsaka štiri leta, ko praznujejo Smolčki, pri Steyerjih opravijo posebno trgatev. Smolčkova trgatev je posvečena Vaneji, hčerki Magde in Danila Steyerja, ki se je rodila na prestopni dan pred dvajsetimi leti in danes praznuje svoj peti rojstni dan. Letos bo to peta trgatev naravno sušenega grozdja sorte dišeči traminec, iz katerega bodo natanko čez štiri leta dali na trg vino Vaneja, letnik 2019. Ob trgatvi bodo predstavili Vanejo, letnik 2015, iz grozdja, ki so ga potrgali 29. februarja 2016.