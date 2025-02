Brez dlake na jeziku: ti znaki horoskopa vam vse povedo v obraz

Oven

Ovni so kot energetski naboj, ki leti naravnost v središče tarče – nikoli ne okolišijo in se ne cenzurirajo. Če jih pri nekom nekaj moti, mu bodo to povedali naravnost v obraz. Njihova impulzivnost izvira iz entuziazma in želje, da so vse stvari jasne in iskrene. Njihova iskrenost včasih zareže kot nož, po drugi strani pa vsi potrebujemo prijatelja, ki nam bo iskreno povedal, da nam nov plašč prav nič ne pristaja.

Strelec

Strelci so znani po svojem vedrem duhu in iskreni ljubezni do resnice. To so tisti ljudje, ki vam bodo sredi stavka povedali, da ste "popolnoma zgrešili bistvo", obenem pa bodo to storili z nasmehom. Ker je njihov duh naklonjen filozofiji, morajo vedno raziskati vse vidike resničnosti, tudi tiste, ki niso prijetni. Vse to pa izvira iz izključno dobrih namer – strelci nam želijo pomagati, da bi videli širšo sliko.

Vodnar

Vodnarji so brutalno iskreni na svoj nekoliko nekonvencionalen način. Ker vedno težijo k pravičnosti in avtentičnosti, vedno povejo, kaj si mislijo, a to začinijo z odmerkom filozofske globine. Če jim naš pogled na svet ni všeč ali pa se jim zdi, da smo pri sprejemanju odločitev preveč pasivni, se ne bodo zadrževali. Kaj si mislijo o nas, nam bodo povedali v obraz, pa čeprav skozi množico nenavadnih metafor.