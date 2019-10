Zvezdnik obžaluje svoj največji hit: zdaj se mu zdi seksističen

Pesem Blurred Lines je bila velik poletni hit leta 2013, a kmalu se je izkazalo, da je Pharrell Williams pravzaprav posnel plagiat. Ker močno spominja na skladbo Got to Give It Up Marvina Gaya, se je družina pokojnega glasbenika odločila za tožbo in zmagala.

Tako Pharrell kot Robin Thicke, ki je s Pharrellom napisal in izvajal pesem, nikoli nista zanikala, da Blurred Lines spominja na Got to Give It Up, a to le zato, ker sta se hotela s pesmijo pokloniti Gayu.

"Posiljevalska" pesem, ki prepričuje ženske v seks

Zdaj, več kot šest let po nastanku pesmi, pa je Pharrell za revijo GQ razkril, da si želi, da je ne bi nikoli posnel, vendar ne zaradi plagiatorstva, temveč zaradi seksističnega besedila.

Že v času, ko je kraljevala na vrhu lestvic, so imeli feministični kritiki veliko povedati o naslovu pesmi, besedilu in predvsem o videospotu. Nekdo je pesem celo označil za "posiljevalsko", saj hoče Robin Thicke prepričati žensko, da seksa z njim, pri čemer namiguje, da si želi seksa z njim, a tega ne prizna: "You know you want it" (Veš, da si želiš, op. p.).

Tudi videospot ni nič kaj olajšal stvari: trije moški (zraven še raper T.I.), povsem oblečeni, ob njih pa razgaljene, skoraj gole manekenke. Eni od njih, Emily Ratajkowski, je video prinesel slavo, ki še vedno traja.

Manekenke razgaljene, glasbeniki povsem oblečeni. Foto: YouTube

Manekenka Emily Ratajkowski ima v nekaterih kadrih oblečene zgolj spodnje hlačke. Foto: YouTube

Napihljivi baloni, ki lepo nakazujejo, da je pesem res takšna, za kakršno so jo označili kritiki. Foto: YouTube

Kasneje je spoznal, da so imeli kritiki prav

Pharrell pravi, da sam pesmi sprva ni dojel na takšen način, predvsem zato, ker je bilo videti, da je vsem všeč, tudi ženskam. "Videl sem tudi nekaj starejših belopoltih žensk, ki so se, ko so slišale pesem, začele obnašati na presenetljiv način. Ko je besedilo pesmi postalo problem, sem si mislil 'o čem govorite'. Tam so ženske, ki jo res obožujejo, jo pojejo. Zato mi ni bilo jasno," je razložil.

Potem pa je dojel, da podobno govorico uporabljajo moški, ki se vsiljujejo ženskam in jih hočejo izkoristiti. "Pri tem ni bilo več pomembno, da jaz nisem mislil tako. Ali kako gledam na stvari. Važno je samo, kako vpliva na ženske. Potem sem uvidel, dojel sem."

Moj um je končno dojel, kaj sporoča ta pesem in kako se lahko nekdo počuti ob tem. Tudi, če to ni bilo večinsko mnenje, to ni bilo važno.

Ob tem je še dodal, da mu je po pesmi Blurred Lines postalo jasno, da živi v šovinistični državi in da tudi nekatere druge njegove pesmi izražajo prav to. "To me je presunilo."

