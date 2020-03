Zmagovalka Eme: Ta posel je tako težek, da se včasih zdi bolje odnehati #intervju #video

Glasba in petje Ano Soklič spremljata že od majhnega. Kot deklica je rada recitirala poezijo in slovenščina je bil njen najljubši predmet v šoli. "Za poezijo pred tablo sem si vedno vzela čas, nisem hotela na hitro zdrdrati, da bi čim prej končala," se spominja. Zelo rada je pela z babico, ki jo je vedno spodbujala pri tem in ji dejala, da je to nekaj najlepšega.



Poslušala je njen nasvet in sledila svoji notranji želji, ki jo je pripeljala do nastopov v priljubljenih oddajah Pod klobukom in Karaoke Deje Mušič, kjer je doživela prvo neprijetno izkušnjo. "Bilo je prav grozno – na avdiciji sem se tako dobro odrezala, potem pa me je zagrabila trema in sem čisto zgrešila tone. Deja me je potolažila, a sem se tako sekirala."



Stres je ob glasbi prišel tudi pozneje, načel je njeno fizično zdravje in ji vzbudil dvome, ali bi sploh še nadaljevala. "Ta posel je zelo težek in so trenutki, ko se ti zdi, da bi bilo veliko bolje, da bi končal, ker je tako težko." A ljubezen do glasbe je premočna, pravi, saj "če imaš nekaj rad, potem ni mogoče odnehati". To je vedela že kot deklica ob Deji Mušič: "Nikoli ne moreš vedeti, kaj se bo zgodilo, ne moreš napovedati. Edino, kar lahko narediš, je, da daš vse od sebe, okoliščine so pa lahko takšne in drugačne."



Vztrajnost in vera vase sta jo tako pripeljali do zmage na Emi, pa čeprav šele v tretje. Na Evroviziji v Rotterdamu nas bo zastopala 12. maja, v prvem polfinalnem večeru, finalni večer pa bo sledil 16. maja.

Ana nas bo maja zastopala na izboru za Pesem Evrovizije v Rotterdamu. Foto: Jan Lukanović

Po zmagi še niste takoj vedeli, ali boste tudi na Evroviziji peli v slovenščini. Ste se zdaj že odločili, v katerem jeziku boste nastopili?

Sem se odločila, da bo ostalo pri slovenščini. Slovenščina je naš materni jezik in mislim, da ga je treba negovati, ker v sebi nosi izjemno bogastvo, zven slovenskega jezika je čudovit. Zametki te skladbe v angleščini so bili že prej, a sem se vseeno odločila, da na Evroviziji pojem v slovenščini.

V superfinalu ste bili z Lino Kuduzović, zmagovalko prve sezone šova Slovenija ima talent (SIT), ki je bila takrat ljubljenka občinstva. Ste bili zato morda kaj bolj presenečeni nad zmago?

Da, seveda. Lina je odlična. Nastope na Emi mi je uspelo pogledati šele dva dni po izboru in sem si rekla: kakšna konkurenca. Izjemen nastop Line. Ko sem odpela drugič, nisem vedela, kdo je drugi superfinalist, saj bi lahko to vplivalo na moj nastop. Zdelo se mi je, da če bom druga, bom zelo vesela, saj je Lina navsezadnje premagala tudi Majo Keuc (smeh, Maja je bila drugouvrščena na šovu SIT, op. p.), in sem si rekla, da ne bo nič groznega, da bom izkoristila, kar bo mogoče. Izjemno sem bila presenečena.

V trenutku, ko sta čakali na razglasitev, sta si nekaj govorili. "Ne, ti boš" (zmagala, op. p.)?

Tako, ja (smeh, op. p.). Druga za drugo bi bili veseli, res sem hvaležna, kako me je Lina pohvalila. Se mi kar srce topi. Enako lahko rečem za njo, tako je mlada, vse je še pred njo, profesionalna je v vseh pogledih in mislim, da jo čakajo izjemne in lepe priložnosti.

V tretje gre rado: po treh nastopih na Emi je končno zmagala. Foto: Adrijan Pregelj

Po zmagi vas je voditelj Klemen Slakonja prosil za prvi komentar in vi ste omenili Jezusa Kristusa, kar je takoj sprožilo val komentarjev in kritik na to izjavo. Zakaj mislite, da so se ljudje tako obregnili ob to?

Ne vem. Jaz sem to povedala čisto iz nekega svojega notranjega doživljanja, ki ga imam, ker se mi je vera v zadnjih nekaj letih še bolj okrepila, gre za mojo intimno stvar, nikomur tega ne vsiljujem, v tistem trenutku pa so moja čustva privrela na dan.

Ker ta posel je zelo težek in so trenutki, ko se ti zdi, da bi bilo veliko bolje, da bi končal, ker je tako težko. Gre tudi na račun zdravja, pojavi se stres, to ti pusti posledice. A če imaš nekaj rad, potem ni mogoče odnehati.

Kaj je tisto, kar je najbolj težko?

Težko je priti zraven, priti do kakovostnih nastopov, odvisno je tudi od tvojega ustvarjanja; ali je bolj na prvo žogo – moje ni –, in posledično je to nek začaran krog. Tudi kar zadeva finančna sredstva ... težko je. Težko je priti do pravih kontaktov, ker gre za tako zaprte kroge.

Ko omenjate zdravje – je to vplivalo tudi na vaše fizično zdravje?

Da, tudi. Ampak sem šla čez to. Čeprav se nikoli ne ve, zdravje je naše največje bogastvo. Velikokrat slišiš: "Nikoli ne odnehaj", "Bodi to, kar si" ... To je super, da se nam ves čas govori, nekateri na račun tega v svetu tudi precej služijo, ampak ob vsem tem moraš paziti na zdravje, saj brez zdravja ni nič. To je najtežje.

"Bodi to, kar si" stalno ponavljata tudi Zala Kralj in Gašper Šantl, s tem da sta ravno v nedavnem intervjuju dejala, da ti bo s tem slej ko prej uspelo. Bi se strinjali?

V bistvu ti uspe že, če se lahko ukvarjaš z nečim, kar imaš rad.

In verjetno, da lahko od tega živiš?

Da, to je največ. Ni treba, da te vsi poznajo. Če napolniš svoj notranji svet, da rad nekaj delaš in te to izpopolnjuje, da se lahko s tem preživljaš, čeprav nimaš bajnega bogastva, ampak si zadovoljen sam s sabo, ko greš zvečer v posteljo, to največ šteje.

Sicer pa Zala in Gašper menita, da je stanje v Sloveniji za slovenske glasbenike več kot v redu.

Morda vem premalo, ker sem tako osredotočena nase in ne vem za druge. V določenih pogledih se stvari spreminjajo in mejniki premikajo, zato upam, da bodo držali to premico ter šli po svoji poti čim bolj uspešno.

Ena od žirantk letošnje Eme, Darja Švajger, je bila nekoč vaša učiteljica petja. Ste morda potihoma pričakovali uvrstitev v superfinale?

Ne. Darja je bila že večkrat prisotna kot žirantka, ker je ena naših najboljših v slovenskem prostoru, je tudi izjemna učiteljica in mislim, da jo zaradi njene profesionalnosti in njene srčnosti tudi največkrat pokličejo. Nisem imela takšnega občutka, ker vem, da je nepristranska in se ne ozira na to, ali si bil njen varovanec. Vedno upošteva zgolj to, kar sliši, to ji je najbolj pomembno.

Glasbeno ste se izobraževali tudi v tujini, v ZDA. Kakšne izkušnje ste dobili tam?

Šla sem v Atlanto v državi Georgia, kamor sem šla v želji, da obiščem tamkajšnje cerkve, kjer je veliko gospela in soula. Točno tako, kot sem si zamislila, da je, je bilo (smeh, op. p.). Tvoje notranje baterije so napolnjene. Odpojejo in verjamejo v to, da je treba naprej. Šla sem k učiteljici Dileesi Archer, ki me je pripeljala v skupino svojih prijateljev, kjer imajo manjšo cerkev, a je bolj intimna.

Tam sem jim povedala za zdravstvene težave in kljub temu, da sem bila edina belopolta, me ni nihče obravnaval v smislu, da bi bil kakšen rasističen trenutek, zbrali so se in mi dali roke na rame in še zame zmolili. Tam sem bila en mesec in res imam lepo izkušnjo, imam občutek, da imam tam neko novo družino. Lahko bi se vrnila nazaj in bi bilo enako.

Glede vaše družine v Sloveniji – pred mediji že prej niste skrivali, da niste imeli najboljših odnosov z očetom. Je zdaj kaj bolje?

Oče je bil zelo veliko odsoten, ker je precej gradil na sebi. Po poklicu je veterinar, mama je ekonomski tehnik in je ves čas ona držala vse štiri vogale hiše. On je bil pa zelo malo doma in ta primanjkljaj sem v otroštvu vsekakor občutila. Takrat sem mu namenila tudi skladbo Oče, zdaj pa sem šla čez to, ker sem tudi malce starejša in zrelejša ... Moraš sprejeti starše takšne, kot so, in v njih poiskati najlepše stvari.

Anin prvi odziv, ko je zaslišala svoje ime kot zmagovalko Eme. Foto: Adrijan Pregelj

Pesem Oče ste predstavili tudi na Emi, ko ste nastopili drugič. Takrat ste, tako kot prvič, nastopili pod psevdonimom Diona Dimm. Kako to?

Prijatelj se je domislil tega imena in nam je zvenelo lepo, a ko si starejši in prideš malo k sebi, si pa rečeš, da boš kar to, kar si.

Po dveh nastopih na Emi, 2004 in 2007, ste šli potem leta 2012 še na šov X Faktor. Zakaj ta premik s festivalov na takšen šov?

Ker se s sodelovanjem na naših festivalih zgodi bolj malo. Če to ni neka takšna velika zadeva, kot se je zgodila zdaj (smeh, op. p.). X Faktor je bil pa lepa priložnost, da se pokažeš, da si bolj v mislih ljudi, in to je bila res super izkušnja, vesela sem, da sem dala to skozi, ker se je na ta račun potem zvrstilo kar nekaj nastopov. V naslednjih letih, pravzaprav.

Tam vas je imela pod okriljem Jadranka Juras. Kaj ste se naučili od nje?

Same lepe stvari. Jadranka je izjemno topla oseba, ki ne polaga nič na prvo žogo, je naravna, odlična glasbenica in sva še danes v lepih odnosih.

Trikrat ste nastopili tudi na Slovenski popevki, lani ste za skladbo Temni svet prejeli dve nagradi strokovne komisije, za najboljšo interpretacijo in najboljšo skladbo v celoti. Kaj vam pomenijo te nagrade?

Izjemno veliko. Zlasti nagrada za najboljšo interpretacijo, to mi je najbolj dragoceno. Člani strokovne komisije so vsi tako podkovani z izkušnjami in znanjem, zato sem res vesela, da se je to zgodilo. Skoraj nisem mogla verjeti. Avtor skladbe je Matevž Šalehar - Hamo, in ko mi je poslal pesem, sem bila skeptična, saj je sprva nisem upala poslati na izbor, pa je rekel, naj jo vseeno pošljem, da nikoli ne veš, rekel je, da je ta skladba zame kot "ata na mamo" (smeh, op. p.).

Za nastop jo je oblekla oblikovalka Vesna Mirtelj, s katero bo sodelovala tudi za nastop na Pesmi Evrovizije. Foto: Adrijan Pregelj

Vsak zmagovalec Eme lahko pove, da ob zmagi pride tudi veliko negativnih kritik. Ste pripravljeni na to?

Da, to pride zraven. Tako plusi kot minusi. Oboje lahko sprejmem brez problema, je pa treba ostati samemu sebi zvest, kot pravita Zala in Gašper (smeh, op. p.). Svoj nastop izvedeš po najboljših močeh in to je največ, kar lahko narediš.

Sploh berete kaj komentarje na družbenih omrežjih?

Za zdaj ne, saj nisem imela nič časa (smeh, op. p.). A sicer si pogledam, saj mi je pomembno, kako so ljudje doživeli izbor, zato si bom zagotovo prebrala.

Si upate napovedati, s čim boste izstopali na izboru za Pesem Evrovizije?

Upam, da s tem, da bom na odru prepričljiva na takšen način, kot sem se ljudem zdela na Emi. To je to.

Ana je na Emi 2020 zmagala s pesmijo Voda:

Preverite tudi: