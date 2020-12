V Mariboru rušijo rekorde: ta koncert si je ogledalo več kot 70 tisoč ljudi #video

Digitalni cikel Awwwditorij, s katerim Narodni dom Maribor v času, ko morajo biti koncertne dvorane zaprte, umetnikom ponuja priložnost za ustvarjanje in nastopanje, gledalcem pa spremljanje prireditev v živo, ruši rekorde gledanosti. Do zdaj si je 25 žanrsko in uprizoritveno raznolikih prireditev, ki so s prenosom v živo na ogled na Faceboooku, YouTubu in spletni strani Narodnega doma Maribor, ogledalo že več kot 195 tisoč gledalcev.

Koncertni vrhunec so Mariborčani dosegli v soboto, ko je v Awwwditoriju gostoval violončelist Luka Šulić iz svetovno znanega dua 2Cellos, ki trenutno zelo uspešno stopa po samostojni poti.

Koncert, na katerem je mariborski zvezdnik ob spremljavi pianista Evgenija Gencheva predstavil žanrsko raznolike skladbe, s katerimi je uspešno nagovoril tako ljubitelje popa in rocka kot tudi ljubitelje klasične glasbe, si je samo na platformah Narodnega doma Maribor ogledalo 73.200 gledalcev.

Pričakujejo, da bo število ogledov koncerta preseglo stotisočico

"Če k temu prištejemo še oglede na uradnem YouTube kanalu glasbenika, kjer so do danes zabeležili 23 tisoč ogledov, pa je številka še bolj impresivna. In glede na dejstvo, da si je posnetek koncerta še vedno mogoče ogledati tako na Facebookovi strani Narodnega doma Maribor, kot na YouTube kanalih Narodnega doma Maribor in Luke Šulića, številka vsakodnevno raste," so se pohvalili v mariborskem Narodnem domu, "skupno število ogledov bo tako najverjetneje doseglo in preseglo sto tisoč."

Celoten Šulićev koncert si lahko ogledate tukaj:

Največ gledalcev, skoraj 22 tisoč, sta Facebook in YouTube zabeležila v Sloveniji, sledijo ZDA (več kot sedem tisoč) ter Italija, Poljska, Nemčija, Francija in Velika Britanija, so sporočili iz Narodnega doma. "Priklopili" so se tudi gledalci iz Kanade in Mehike, Avstrije, Belgije, Bolgarije, Madžarske, Slovaške, Španije, Brazilije, Argentine, Turčije, Rusije, Gruzije, Singapurja, Japonske in seveda Hrvaške, od koder je Luka, kot polovica dua 2Cellos, tudi začel svoj bliskoviti vzpon med svetovne glasbene zvezdnike.

V mariborskem Narodnem domu je nastopal že kot "mladi up"

"V Narodnem domu Maribor se radi pohvalimo, da smo Luki kot enemu od prvih, ponudili priložnost za koncertiranje, saj je še kot dijak mariborskega Konservatorija za glasbo in balet kot 'mladi up' nastopal na našem klasičnem glasbenem festivalu Glasbeni september, sedaj Festival Maribor," so še sporočili iz Maribora.

Digitalne prireditve v Narodnem domu Maribor so za gledalce brezplačne, obsegajo pa koncerte popularne, jazzovske in svetovne glasbe s priznanimi domačimi izvajalci, dogodke za otroke in mladino ter dramsko predstavo Svet' večer z Vladom Novakom in Natašo Barbaro Gračner.

Med digitalnimi dogodki v Narodnem domu Maribor, ki so poželi največ zanimanja, je bila tudi serija nastopov igralca Tadeja Toša. Foto: Mediaspeed

Med prireditvami, ki so med gledalci požele največ zanimanja, so ob Šuliću izpostavili serijo nastopov Tadeja Toša - vsakega od petih nastopov si je ogledalo več kot 12 tisoč gledalcev, prvega celo več kot 16 tisoč. "Cilj, ki smo si ga zastavili, ko smo snovali Awwwditorij – dokazati, da kultura živi in da je v časih, v kakršnih živimo, prav umetnost tista, ki združuje, povezuje in daje upanje – je več kot izpolnjen," so zadovoljni v Narodnem domu Maribor, kjer že napovedujejo novi odmevni dogodek.

Naslednji bo Klemen Slakonja

"Upamo si trditi, da bo odličen obisk zabeležil tudi praznični dogodek v Awwwditoriju, saj prinaša svetovno premiero: v petek, 25. decembra, bomo ob 18. uri na božičnem koncertu gostili Klemna Slakonjo," so sporočili, "igralca, komika in imitatorja bomo spoznali v povsem novi luči. Multitalent je namreč pred kratkim pri založbi Universal izdal svoj prvi glasbeni album, ki si že utira pot na svetovne lestvice."

