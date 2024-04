Na portalu plač v javnem sektorju sta pri izplačilih za januar osebi na delovnem mestu vodja I in vodja III prejeli prva 73.036 evrov, druga pa skoraj 56.500 evrov. "Gre za dve poravnavi, ki smo ju bili po pravnomočni sodbi prisiljeni plačati, saj je sodišče ocenilo, da sta bili osebi neupravičeno odpuščeni, ter nam je naložilo ponovno zaposlitev obeh in izplačilo njunih plač za tri leta nazaj," je za Večer pojasnil direktor UKC Maribor Vojko Flis.

Po poročanju Večera gre za nekdanjo pomočnico direktorja za nabavo Karin Jurše in nekdanjega vodjo nabave nezdravstvenega materiala Borisa Petreta, ki ju je zaradi domnevno spornih pogodb za čiščenje bolnišnice odpustil direktor Anton Crnjac, ki je vodil klinični center med majem 2021 in septembrom lani.

Tožilstvo je ovadbo zoper Juršetovo in Petreta oktobra lani zavrglo

Zoper Juršetovo in Petreta je UKC Maribor junija 2022 podal na specializirano državno tožilstvo tudi naznanitev suma storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi in oškodovanja javnih sredstev, vendar je tožilstvo ovadbo oktobra lani zavrglo.

Kot še poudarja Večer, ne gre za prvo tovrstno zadevo, ko so iz nabavne službe UKC Maribor nekoga odpustili, nato pa po izgubljeni tožbi plačali visoke zneske povračil stroškov. V času, ko je bil vršilec dolžnosti direktorja Janez Lavre, so neupravičeno odpustili Petra Weissensteinerja in Gregorja Danka. Danku je moral klinični center plačati okoli 50 tisoč evrov, Weissensteinerju pa sto tisoč evrov.