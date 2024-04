Univerzitetna bolnišnica v Pragi se je danes opravičila pacientki, ki so jo minuli teden zamenjali z drugo in ji posledično pomotoma umetno prekinili nosečnost. Tragično človeško napako je Jan Kvacek, vodja bolnišnice Bulovka v češki prestolnici, pripisal tudi jezikovnim oviram.

Nosečnici, ki je prišla v bolnišnico na redni zdravniški pregled, so namreč opravili operacijo na maternici, po kateri je splavila, potem ko jo je osebje zamenjalo za drugo pacientko, ki je prišla na to operacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju medijev sta obe azijskega izvora s stalnim bivališčem na Češkem.

Zgodila se je človeška napaka

Vodja bolnišnice Kvacek je na današnji novinarski konferenci izpostavil, da je na žalost šlo za človeško napako in da bolnišnica globoko obžaluje to tragično zamenjavo, ki jo je pripisal tudi jezikovnim oviram.

Vodja bolnišničnega oddelka za porodništvo in ginekologijo Michal Zikan je pojasnil, da so nosečnici tri dni pred operacijo ob navzočnosti prevajalca podrobno pojasnili, da jo čaka običajen kontrolni pregled. Nato pa je podpisala dokument v češkem jeziku druge pacientke, ki je bila predvidena za operacijo.

Kirurgi zato po njegovi oceni niso imeli razloga, da bi mislili, da je pred njimi napačna pacientka.

Kvacek je še povedal, da so pacientki ponudili psihološko in pravno pomoč ter da je upravičena do odškodnine.

Enega zaposlenega suspendirali, drugi dela pod strokovnim nadzorom

Po tragični zamenjavi so sicer v bolnišnici enega zaposlenega suspendirali, drugemu pa odredila delo pod strokovnim nadzorom.

Enaka tragedija se je zgodila tudi leta 1991 v francoskem Lyonu, ko je Francozinja vietnamskega rodu po zamenjavi z drugo pacientko izgubila otroka. Na Evropskem sodišču za človekove pravice je nato bolnišnico tožila zaradi uboja. To je leta 2003 razsodilo, da nenamerni splav zarodka ni umor, in s tem ustvarilo precedens glede njegovega pravnega statusa.