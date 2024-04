Floridsko vrhovno sodišče potrdilo prepoved splava, a dovolilo referendum

Konservativno vrhovno sodišče Floride je s tem po eni strani ugodilo republikancem, ki so sprejeli prepoved splava, obenem pa jih je izpostavilo nevarnosti na novembrskih volitvah. Demokrati namreč pričakujejo, da bo referendumsko vprašanje na volitve dodatno privabilo zagovornike pravice do splava.

Floridski volivci bodo v skladu z odločitvijo sodišča novembra na referendumu odločali o razveljavitvi veljavnega zakona in uzakonitvi pravice do umetne prekinitve nosečnosti do trenutka, ko je zarodek sposoben sam preživeti zunaj maternice, kar je običajno 24 tednov po zanositvi.

Večina Američanov za pravico do splava

Dosedanji referendumi o splavu v ZDA se niso dobro končali za konservativno stran, ki si prizadeva za prepoved, saj večina Američanov pravico do splava podpira. Tudi guverner Floride Ron DeSantis, ki zagovarja prepoved, o tem v času kandidature za republikansko predsedniško nominacijo ni rad govoril.

Floridski zakon o prepovedi umetne prekinitve nosečnosti po 15. tednu od zanositve ne predvideva izjem v primeru posilstva ali incesta, republikanci pa so že potrdili tudi nov zakon, ki bo splav prepovedal po šestem tednu od zanositve. Ta bo začel veljati čez mesec dni.

Florida s temi zakoni izgublja status pribežališča za ženske iz okoliških zveznih držav, kot sta Alabama in Teksas, kjer so zakoni proti umetni prekinitvi nosečnosti še ostrejši. Odkar je vrhovno sodišče ZDA leta 2022 razveljavilo pravico do splava, je na Floridi ta poseg opravilo okrog štiri tisoč žensk iz drugih zveznih držav.