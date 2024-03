Vrhovno sodišče ZDA odloča o prepovedi tablete za splav

Ameriško vrhovno sodišče danes posluša argumente obeh strani glede delne prepovedi tablete za umetno prekinitev nosečnosti mifepristone, ki je v ZDA v uporabi od leta 2000, poročajo ameriški mediji. Gre za najpomembnejši primer o pravici do splava pred vrhovnim sodiščem, ki je lani ukinilo to ustavno pravico po vsem ozemlju ZDA.

Nasprotniki splava opozarjajo, da je tabletka nevarna za zdravje žensk, zagovorniki pravice pa odgovarjajo, da gre za sprenevedanje.

Nasprotniki umetne prekinitve nosečnosti so tožili Zvezno upravo za hrano in zdravila (FDA), ki v ZDA izdaja dovoljenja za zdravila, ker je najprej leta 2016 dala zeleno luč za uporabo tablete do desetega tedna nosečnosti, nato pa med pandemijo covid-19 leta 2021 še zeleno luč za dostop do tablete brez obiska pri zdravniku.

FDA je dovoljenje izdala po tem, ko so vse študije dokazale, da je mifepristone varno in v 99,6 odstotka učinkovito sredstvo za umetno prekinitev nosečnosti. Uživanje antibiotikov je štirikrat bolj tvegano za zdravje kot mifepristone, uživanje viagre pa desetkrat, poročajo mediji.

Od leta 2000 do konca lanskega leta so v ZDA predpisali 5,9 milijona teh tablet. Zabeležili so 32 smrtnih primerov, ki pa niso dokazano povezani s tableto. Redki stranski učinki so omejeni na prvih 24 ur po zaužitju in se kažejo kot slabost, bruhanje, driska in vrtoglavica.

Tožbo sprožili "zaščitniki svoboščin"

Tožbo proti FDA je sprožilo konservativno Združenje za zaščito svoboščin, vrhovno sodišče pa zdaj odloča o tem, ali je FDA res prekoračila svoja pooblastila, ko je olajšala dostop do tablete, in o tem, ali imajo zdravniki, ki tablete ne predpisujejo, pravico do tožbe. Prizivno sodišče je lani dalo prav tožnikom.

Na drugi strani so odvetniki proizvajalca tablete podjetja Danco Laboratories in ameriške vlade, ki opozarjajo, da bi lahko takšne tožbe proti FDA vodile v kaos.

Odvetnica podjetja Jessica Ellsworth je sodišču povedala, da bi zmaga tožnikov ogrozila potrjevanje vseh drugih zdravil v ZDA. "Sodniki niso zdravstveni strokovnjaki," je dejala.

Odvetnica tožnikov Erin Hawley pa je nasprotno trdila, da so bile odločitve FDA glede mifepristona samovoljne in neutemeljene.

Konservativni sodnik vrhovnega sodišča Samuel Alito se je z njo strinjal in vprašal, zakaj FDA ni podrobneje razložila, da je pošiljanje tablete po pošti varno. Da bo podprl tožnike, je z vprašanji nakazal tudi konservativni sodnik Clarence Thomas.

Splav je trenutno onemogočen v 14 zveznih državah ZDA, Američanke pa zaradi tega vse pogosteje uporabljajo mifepristone in sorodno zdravilo misoprostol, ki sicer ni izrecno potrjeno kot tableta za splav.

Dve tretjini Američanov bi obdržali dostop do tablete

Zadnja anketa inštituta za raziskave zdravja KFF ugotavlja, da si ohranitve dostopa do tablete za splav želi 66 odstotkov Američanov.

Študija inštituta Guttmacher ugotavlja, da je bilo po ZDA od junija 2022 skupaj več kot milijon splavov, kar je deset odstotkov več kot leta 2020. Najbolj število narašča v državah, ki mejijo na države s prepovedjo splava.