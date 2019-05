V Ameriki podelili glasbene nagrade Billboard #foto #video

Sinoči so v Las Vegasu potekale že 28. nagrade Billboard. Največ nagrad, kar 12 je prejel kanadski raper Drake, med ženskimi izvajalkami sta največkrat slavile raperka Cardi B s šestimi nagradami in pevki Ella Mai ter Lauren Daigle , saj sta zmagali v treh kategorijah.

Tako kot lansko leto je tudi letošnjo podelitev vodila pevka Kelly Clarkson, ki je leta 2002 zaslovela kot zmagovalka Ameriškega idola. Prireditev je potekala v MGM Areni v Las Vegasu.

Za otvoritveni nastop sta poskrbela Taylor Swift in pevec skupine Panic at the Disco! Brendom Urie, zapela sta njen najnovejši singel Me! (Jaz, op.p), ki se bo nahajal na njenem prihajajočem sedmem studijskem albumu.

Med nastopajočimi so bili še Halsey, Ciara, Jonas Brothers, Khalid, Madonna in Maluma, Mariah Carey in južnokorejska skupina BTS, med drugimi.

Kralj večera Drake, med ženskami Cardi B

32-letni Kanadčan je zmagal v vseh pomembnejših kategorijah, med drugimi je bil okronan za najboljšega moškega in rap izvajalca, dve nagradi je dobil tudi za svoj zadnji album Scorpion (Škorpijon, op.p.).

Drake je zmagal v vseh najpomembnejših kategorijah. Med drugimi je domov odnesel nagrado za najboljšega izvajalca tako v mešani kot moški kategoriji. Foto: Reuters

New Yorčanka Cardi b je slavila v kategoriji za najboljšo žensko izvajalko, dvakrat je bila nagrajena tudi v kategoriji pesmi - domov je odnesla kipec za Top rap in prodajano pesem, ki jo je posnela v sodelovanju z Bad Bunnyjem in J Balvinom, poimenovano "I like it". Foto: Reuters

Fantje iz skupine BTS so slavili v dveh kategorijah: za najboljšo skupino/duo in najboljšega izvajalca socialnih omrežij. V slednji kategoriji so zmagali že dvakrat prej in sicer leta 2017 in 2018. Foto: Reuters

24-letna Ella Mai je slavila v treh kategorijah. Nagrado je prejela v mešani kategoriji najboljšega R&B izvajalca, zmagala je tudi v ženski kategoriji R&B izvajalk. Nagrajena je bila tudi najboljšo R&B pesem, poimenovano Boo'd up. Foto: Reuters

Lauren Daigle je bila nagrajena za najboljšo krščansko izvajalko, najboljši krščanski album, najboljšo krščansko pesem, imenovano You Say (Ti praviš, op.p.). Foto: Reuters

Legendarna pevka Mariah Carey je bila proglašena za ikono za katero je dobila tudi nagrado. Foto: Reuters

Med večkratnimi zmagovalkami je bila tudi pevka Ariana Grande, ki pa se prireditve, zaradi svetovne turneje, ni udeležila. Zmagala je v kategoriji top ženskih izvajalk, še eno nagrado pa je dobila zaradi dosežkov na glasbeni lestvici Billboard.

Glasbeni nastopi:

Madonna je združila moči z kolumbijskim pevcem Malumo. Skupaj sta odpela prvo pesem iz njenega prihajajočega junijskega albuma z naslovom Medellin.

Za nastop so poskrbeli tudi člani skupine BTS, ki so svoj najnovejši singel Boy with Love (Fant z ljubeznijo, op.p.) naredili v sodelovanju z ameriško pevko Halsey. Pesem se nahaja na njihovem albumu Map of the Soul: Persona (Zemljevid duše: Osebnost op.p), ki je izšel v aprilu.

Sedemčlanska zasedba bo v soboto pričela s stadionsko turnejo Speak Yourself (Spregovori, op.p.). V začetku junija bodo nastopali tudi v Evropi, kjer bodo imeli koncerte v Parizu in londonskem stadionu Wembley.

Na glasbene odre so se vrnili tudi bratje Jonas. Mlajša brata Joe in Nick sta najprej zapela svoji samostojni pesmi, nato so nadaljevali z novim singlom Sucker (Bednik, op.p.).

Večer je bil še posebej pomemben za 29-letnega Joeja, saj naj bi se po poročanju CNN, po koncu nagrad poročil, s svojo dolgoletno partnerico in igralko v seriji Igra prestolov, 23-letno Sophie Turner. Obred sta imela v eni izmed številnih kapelic, za obred pa je poskrbel kar Elvisov imitator.

Več utrinkov s podelitve v fotogaleriji: