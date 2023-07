Umrl je bobnar legendarne hrvaške skupine

Dumenčić je bil član skupine Termite, ki je bila popularna konec sedemdesetih in prvo polovico osemdesetih let.

Dumenčić je bil član skupine Termite, ki je bila popularna konec sedemdesetih in prvo polovico osemdesetih let. Foto: Facebook/Let 3

Član reške skupine Termiti je bil nekaj časa tudi Damir Martinović Mrle, današnji član skupine Let 3, ki je s pesmijo Mama ŠČ! Hrvaško zastopala na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije. "Bil je eden najboljših bobnarjev. V sodelovanju z njim je nastalo nekaj najboljših pesmi, med njimi tudi Sam u vodi," je za Index o smrti kolega povedal Mrle.

Skupina Termiti je bila popularna konec sedemdesetih in prvo polovico osemdesetih let prejšnjega stoletja. Poleg preminulega Berislava Dumenčića in Damirja Martinovića so bili njeni člani še Predrag Kraljević Kralj, Robert Tičić in Josip Krošnjak.

Med njihovimi največjimi hiti so pesem Vjeran pas, Ja ne želim ništa in Mama, s razlogom se brineš.

Preberite tudi: