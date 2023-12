To je deset najboljših božičnih pesmi vseh časov #video

Čeprav vsako praznično sezono izide veliko praznično obarvanih pesmi, pa velika večina ljudi še vedno rada prisluhne starim klasikam, ki so jih izvajalci izdali predvsem med 50. in 90. leti 20. stoletja. V duhu predprazničnega vzdušja je revija Billboard objavila lestvico stotih najboljših božičnih oziroma prazničnih pesmi vseh časov.

Izbor prve deseterice ne preseneča: na njem same klasike

Na Billboardovi listi stotih najboljših božičnih pesmi so se zvrstile številne svetovne znane megauspešnice, zato izbor prvih desetih pesmi ne preseneča. Na prvo mesto se je uvrstila uspešnica All I Want For Christmas Is You v izvedbi Mariah Carey. Gre za eno najbolj prepoznavnih božičnih pesmi, Mariah pa je leta 2019 za pesem, ki je sicer izšla leta 1994, izdala tudi osvežen videospot.

Na drugem mestu je Rockin' Around The Christmas Tree v izvedbi Brende Lee, ki je decembra že drugi teden zapored na lestvici Billboard Hot 100 zasedla prvo mesto, to pa ji je uspelo sploh prvič in to 65 let po njeni prvotni izdaji. Na tretje mesto se je uvrstila še ena klasika, in sicer skladba Jingle Bell Rock v izvedbi Bobbyja Helmsa. Celoten seznam si lahko ogledate spodaj.

Spodaj je celoten seznam prvih desetih pesmi na Billboardovi Hot 100 lestvici božičnih pesmi:



10. Bing Crosby, Ken Darby Singers & John Scott Trotter & His Orchestra - White Christmas

9. Dean Martin - Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow!

8. Wham! - Last Christmas

7. Andy Williams - It's The Most Wonderful Time Of The Year

6. Jose Feliciano - Feliz Navidad

5. Burl Ives - A Holly Jolly Christmas

4. Nat King Cole - The Christmas Song (Merry Christmas To You)

3. Bobby Helms - Jingle Bell Rock

2. Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree

1. Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

