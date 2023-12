V Vatikanu prižgali lučke na božičnem drevesu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako božično drevo kot jaslice bodo postavljene do praznika Jezusovega krsta 7. januarja. Foto: Reuters

Na Trgu svetega Petra v Vatikanu so danes na slovesnosti, ki se je je udeležilo veliko število ljudi, prižgali lučke na božičnem drevesu in odkrili jaslice poleg njega, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Vatikan letos krasi 30 metrov visoka jelka iz italijanske dežele Piemont. Drevo bodo po koncu prazničnih dni poslali podjetju, ki bo iz njegovega lesa izdelalo igrače za otroke, te pa bodo nato razdelili prek Karitasa.

To so "geste spoštovanja in hvaležnosti za darove Boga", je dejal papež Frančišek, ki je danes sprejel delegacijo iz Piemonta, od koder je prispelo drevo.

Jaslice se medtem tokrat poklanjajo 800. obletnici prvih jasli, ki jih je v votlini blizu kraja Greccio postavil Frančišek Asiški in prihajajo iz škofije Rieti severno od Rima. Njihova postavitev med drugim predstavlja štiri frančiškanska svetišča iz tamkajšnje Rietske doline.

