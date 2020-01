Taylor Swift izpustila Grammyje zaradi užaljenosti? #video

Page Six poroča, da se je ekipa superzvezdnice Taylor Swift nekaj dni pred podelitvijo glasbenih nagrad grammy "na vse pretege trudila izvedeti", ali bo Taylor prejela nagrado za pesem leta ali ne. Od tega naj bi bilo odvisno, ali se bo sploh prikazala na prireditvi in tam nastopila.

Ker jim odgovora niso hoteli dati in ker so dejali, da za Taylor ne bodo spreminjali pravil, je 30-letna glasbenica ostala doma.

"Njena ekipa je klicala in hotela izvedeti, ali bo dobila grammyja. Čeprav niso bili neposredni, so dali vedeti, da ne bo prišla, če ne dobi nagrade," so razkrili dobro obveščeni glasbeni viri. Ob tem so še dodali, da takšna praksa ni tako redka in da si to vnaprej želi vedeti veliko zvezdnikov ter da "poleg tega vsi vedo, da Taylor obožuje zmagovati."

Taylorin tiskovni predstavnik je te govorice seveda ostro zanikal, češ da so "100-odstotno lažne in smešne". "Pač ni šla na Grammyje. Pomirite se."

V svoji zbirki ima sicer že deset grammyjev. Foto: Getty Images

Ni šla iz solidarnosti do odpuščene predsednice akademije

Priljubljena glasbenica naj bi nastop in udeležbo na Grammyjih uradno odpovedala zaradi solidarnosti do nedavno odpuščene prve predsednice Ameriške diskografske akademije, ki podeljuje grammyje, Deborah Dugan. Ta je ravno v tednu pred podelitvijo proti akademiji vložila prijavo zaradi diskriminacije.

Nek drugi vir pa poroča, da je prireditev izpustila zato, da bi lahko več časa preživela z družino in svojo mamo, ki so ji pred kratkim diagnosticirali možganski tumor. Raka je nekoč že prebolela, a se je ponovil.

Sicer pa Taylor ni nič zamudila, saj letos ni osvojila nobenega zlatega gramofončka. Nagrado za pesem leta, ki bi ji pomenila največ, ji je s skladbo Bad Guy izmaknila Billie Eilish, ki jo je premagala tudi v kategoriji za najboljši pop album. V kategoriji najboljši pop nastop pa je bila s pesmijo Truth Hurts boljša Lizzo.

