Tik pred podelitvijo grammyjev izbruhnil škandal

Deborah Dugan, ki je lani avgusta postala prva predsednica Ameriške diskografske akademije in ki so jo v začetku letošnjega leta odstavili, je ta teden proti akademiji vložila prijavo zaradi diskriminacije, poroča STA.

Posilstvo, spolno nadlegovanje, finančne nepravilnosti ...

Komisiji za enake zaposlitvene možnosti je prijavila, da naj bi njen predhodnik na predsedniškem mestu Neil Portnow posilil neimenovano glasbenico. Prijavila pa je tudi spolno nadlegovanje Joela Katza, nekdanjega predsednika odbora, številne finančne nepravilnosti pri vodenju, več primerov konflikta interesov ter drugih nepravilnosti v tej neprofitni organizaciji.

Akademijo je obtožila, da je "fantovski klub", kjer moško članstvo sodeluje v lastno korist in škodo žensk. Foto: Reuters

Po tem, ko so jo odpustili, je Deborah Dugan dejala, da je akademija fantovski klub, kjer moški sodelujejo v svojo korist in v škodo žensk, še piše STA, medtem ko je Ameriška diskografska akademija na obtožbe odgovorili, da so Deborah Dugan odpustili, ker jo je njena sodelavka prijavila zaradi nevzdržnih pogojev dela, nadlegovanja in mobinga.

Deborah Dugan je sicer obljubila, da si bo prizadevala za večjo raznolikost grammyjev in da bi te nagrade bolje odražale aktualni okus občinstva.

Ali letošnji nominiranci kažejo na napredek v tej smeri, presodite sami:

Na 62. podelitev grammyjev z največ nominacijami, osmimi, prihaja ameriška pevka Lizzo, s po šestimi nominacijami ji sledita mlada Billie Eilish in raper Lil Nas X.

Največ nominacij je letos zbrala Lizzo. Foto: Getty Images

Za album leta so nominirani skupina Bon Iver z albumom I, I, Lana Del Rey z Norman Fucking Rockwell!, Billie Eilish z When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Ariana Grande z albumom Thank U, Next, pevka H.E.R. z I Used To Know Her, raper Lil Nas X z albumom 7, Lizzo s Cuz I Love You (Deluxe) ter skupina Vampire Weekend z albumom Father Of The Bride.

V kategoriji posnetek leta so nominirani Bon Iver za Hey, Ma, Billie Eilish za Bad Guy, Ariana Grande za 7 Rings, H.E.R. za Hard Place, pevec Khalid za Talk, Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus za Old Town Road, Lizzo za Truth Hurt ter Post Malone in Swae Lee za Sunflower.

V kategoriji pesem leta so nominirane skladbe Always Remember Us This Way (iz filma Zvezda je rojena), Bad Guy, Bring My Flowers Now, Hard Place, Lover, Norman Fucking Rockwell!, Someone You Loved in Truth Hurts.

Za najboljše debitante so nominirani skupina Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalia, skupina Tank And The Bangas in glasbenica Yola.

Po šest nominacij imata Lil Nas X in Billie Eilish. Foto: Getty Images

Na grammyja za najboljši glasbeni video upajo The Chemical Brothers za We've Got to Try, Gary Clark Jr. za This Land, glasbenica FKA Twigs za Cellophane, Lil Nas X in Billy Ray Cyrus za Old Town Road in glasbenica Tove Lo za Glad He's Gone.

Za najboljši rap album so nominirani albumi Revenge Of The Dreamers III (Dreamville), Championships (Meek Mill), I Am > I Was (21 Savage), Igor (Tyler, The Creator) in The Lost Boy (YBN Cordae).

Za najboljši rock album so nominirani Amo (Bring Me The Horizon), Social Cues (Cage The Elephant), In The End (The Cranberries), Trauma (I Prevail) in Feral Roots (Rival Sons).

Za najboljši pop vokalni album pa so nominirani The Lion King: The Gift (Beyonce), When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish), Thank U, Next Ariana Grande, No. 6 Collaborations Project (Ed Sheeran) in Lover (Taylor Swift).

