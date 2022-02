Tanja Žagar in njena spremljevalna skupina prekinili sodelovanje

Po več kot desetletnem sodelovanju se Tanja Žagar in njena spremljevalna skupina Avantura razhajata. "Za obdobje sodelovanja s Tanjo Žagar smo neizmerno hvaležni, saj smo se v vseh teh letih ogromno naučili, si pridobili veliko izkušenj in ustvarili nepozabne spomine," so sporočili člani skupine Avantura.

Glasbeniki zdaj začenjajo samostojno pot z novo pevko Lariso Sreš, s katero so pred kratkim že izdali prvo pesem in videospot. Dodali so, da med njimi in Tanjo Žagar ni prav nobene hude krvi, češ da še naprej ostajajo v prijateljskih odnosih in da se odlično razumejo tudi takrat, ko niso na odru.

