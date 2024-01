Švedski glasbeni zvezdniki proti Izraelu na Evroviziji

Potem ko je v začetku januarja več kot 1400 glasbenikov s Finske in Islandije v odprtem pismu Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU) pozvalo, naj Izrael izključi iz Evrovizije, je zdaj podobno sporočilo poslalo tudi več kot tisoč glasbenikov s Švedske, ki bo gostila letošnji izbor.

Med 1005 podpisniki odprtega pisma, ki ga je objavil švedski časopis Aftonbladet, je vrsta mednarodno znanih glasbenikov, med njimi pevki Robyn in Fever Ray, pa folk dio First Aid Kit in nekdanja švedska predstavnika na Evroviziji Eric Saade in Malena Ernman.

Mezzosopranistka Malena Ernman, sicer mati podnebne aktivistke Grete Thunberg, je Švedsko na Evroviziji predstavljala leta 2009. Foto: Guliverimage

V odprtem pismu so zapisali, da EBU s tem, ko Izraelu dovoli nastopiti, "izkazuje izredna dvojna merila, ki spodkopavajo kredibilnost te organizacije". Kot so poudarili, na Meddržavnem sodišču (ICJ) v Haagu teče proces o vprašanju, ali Izrael v Gazi izvaja genocid. "Če so države, ki se postavljajo nad mednarodno pravo, dobrodošle na mednarodnih kulturnih dogodkih, s tem trivializiramo mednarodno pravo in izbrišemo trpljenje žrtev," so zapisali.

Izpostavili so, da je EBU leta 2022 z evrovizijskega tekmovanja izločila Rusijo zaradi napada na Ukrajino, leto pred tem pa tudi Belorusijo, ker je tamkajšnja radiotelevizija kršila pravila svobode medijev. "Pričakujemo, da bosta EBU in švedska radiotelevizija konsistentni pri svojih stališčih do držav, ki kršijo demokratična načela in človekove pravice," so zapisali.

Izrael na Evroviziji sodeluje od leta 1973, slavil je štirikrat, nazadnje leta 2018, ko ga je predstavljala Netta s pesmijo Toy. Foto: Guliverimage

EBU je sicer že v odzivu na odprto pismo finskih in islandskih glasbenikov odgovorila, da Izraela ne nameravajo izključiti iz evrovizijskega izbora, saj da gre za tekmovanje med javnimi radiotelevizijami, ne pa med vladami.

Islandska radiotelevizija RÚV je po tem sporočila, da bodo odločitev, ali bodo na letošnji Evroviziji sodelovali ali pa jo bojkotirali, prepustili svojemu letošnjemu predstavniku, ki ga bodo izbrali sredi marca.

