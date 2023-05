So Hrvatice "raztrgale" slovenskega evrovizijskega predstavnika? #foto

Skupina Joker Out, ki je letos Slovenijo zastopala na Evroviziji, je pred kratkim nastopila v luksuzni zagrebški soseski Šalata in navdušila obiskovalce. Hrvatice je navdušil predvsem pevec skupine Bojan Cvjetićanin, ki so mu na oder metale cvetje in modrčke.

Joker Out so nastopili kot predskupina srbske zasedbe Buč Kesidi.

Fotografija raztrganega in popraskanega pevca skupine Joker Out, ki jo je na svojem profilu na Instagramu delil njihov tiskovni predstavnik. Foto: Instagram/Gregor Zalokar

Hrvatice nore na mlade slovenske rockerje

Hrvaški portal Index je zapisal, da so Slovenci v Zagrebu naredili pravi šov: "Še posebej so razveselili številne oboževalke, ki so pevcu, če sklepamo po fotografijah, v nekem trenutku uspele raztrgati rokav srajce, ki je nato odletel mednje. Slovencem so poklonile rože in zdi se, da so Hrvatice res nore na mlade slovenske rockerje".

Po poročanju številnih medijev, da so Cvjetićaninu srajco raztrgale oboževalke, so se člani skupine odzvali na svojem profilu na Twitterju, kjer so pojasnili, da si je Bojan rokav srajce raztrgal sam: "Vidimo, da je okoli tega veliko zgrešenih informacij. Tudi praska (na njegovi roki, ki jo je dobil med koncertom, op. p.) je bila popolnoma neškodljiva."

Guys, yesterday Bojan ripped his own sleeves off and threw them to the crowd. We see there is alot of miss information and negativity around this… the scratch was also accidental and completely harmless ❤️ — Joker Out Official 🌞 (@JokerOutBand) May 28, 2023

Njegovo srajco so napadli molji

Njihov tiskovni predstavnik Gregor Zalokar je za Žurnal pojasnil, da je Bojan tik pred nastopom opazil, da so njegovo srajco napadli molji, zato si je "malo prikrojil rokava in ju utrgal ter ju kot del šova vrgel med publiko". Dodal je, da so se imeli super in da po njegovem mnenju "na Hrvaškem niso tako veselo in množično peli v slovenščini že od nastopa Zorana Predina".

Skupina Joker Out, ki jo sestavljajo Bojan Cvjetićanin, Kriš Guštin, Nace Jordan, Jure Maček in Jan Peteh, je Slovenijo letos zastopala na tekmovanju za pesem Evrovizije, na katerem so zasedli 21. mesto. Takrat so povedali, da z uvrstitvijo v finalu niso zadovoljni: "Uvrstitev resnično ni najboljša, a zares drugega kot to, da smo naredili največ, kar smo lahko, ne moremo."

