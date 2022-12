Slovenski vinarji sprejeli izziv in zapeli poljsko božično pesem #video

Skupina vinarjev s Krasa, iz Vipavske doline in Goriških brd se je odločila za zanimivo promocijo slovenskega vina v tujini, natančneje na Poljskem. Odločili so se, da se Poljakom predstavijo s petjem ene od njihovih tradicionalnih božičnih pesmi.

Izvoz vina na tuje trge ni preprost, delo pri promociji ovira zakonodaja o oglaševanju alkohola, ki je v drugih državah pogosto še bolj stroga kot pri nas. Tako je tudi na Poljskem, kjer so mediji zelo pozorni, kako objavljajo novice na temo alkohola. Kako prebiti ta zid, so ugotovili primorski vinarji ter poljski vinski bloger Damian Buraczewski, ki živi v Sloveniji in se ukvarja s promocijo slovenskega vina na Poljskem.

"Na Poljskem imajo ljudje zelo radi stare božične pesmi," je pojasnil Buraczewski, "v teh dneh jih pogosto predvajajo radijske postaje, 24. decembra pa se veliko družin zbere in po predbožični večerji skupaj zapojejo."

Damian Buraczewski Foto: Matjaž Vertuš

Bloger je zato pomislil, da bi slovenska vina Poljakom lahko približal prek glasbe, vseprisotno ljubezen do nje je namreč opazil tudi v Sloveniji. "Zelo zanimivo je, kako globoko je prisotna glasba v življenju Slovencev, veliko ljudi poje v zborih ali igra inštrument pri lokalnih orkestrih in skupinah. To je velik kulturni zaklad, ki ga je treba spoštovati in se z njim tudi pohvaliti."

Tako je prišel na idejo, da bi lahko slovenski vinarji posneli eno od poljskih božičnih pesmi, in pot so mu prekrižali Prifarski muzikanti, ki so že pred leti naredili priredbo ene najbolj priljubljene pesmi na Poljskem - V nočni tišini. Priredil jo je poklicni glasbenik Nejc Kovačič, dirigent Pihalnega orkestra Vogrsko.

Poglejte in prisluhnite:

Za glavni vokal in petje v poljščini je poskrbela Mojca Moya Štoka s Krasa, ki je ob delu na kmetiji tudi pevka in je leta 2019 izdala svojo prvo ploščo Zvezdni utrinki. Besedilo v slovenščini so z njo zapeli člani družine Bric iz Vipavske doline, Žan Bric, mladi gospodar kmetije, je zaigral na frajtonarici, na klavirju pa jih je spremljala Staša Berce, prav tako iz Vipavske doline.

Za ritmično sekcijo sta poskrbela brata Damjan in Jan Jakončič iz briške kleti Moro, Damjan je zaigral na bas kitari, mlajši Jan na bobnih, izkazal pa se je tudi v vlogi tonskega mojstra. Damian Buraczewski, glavni "krivec" dogodka, pa je vzel v roke kitaro ter posnel in zmontiral video. Z izdelkom so vsi zelo zadovoljni, je še povedal Buraczewski, upajo, da bo priredba na Poljskem dobro sprejeta: "Prvi odzivi so topli in kažejo na uspešno medkulturno sodelovanje."

