Vinski letnik 2022: začelo se je stresno, zdaj pa so pričakovanja velika

Letošnjega leta slovenski vinarji ne bodo kmalu pozabili. Pestile so jih ekstremne vremenske razmere in napovedi letine so bile sprva precej pesimistične, zdaj pa vendarle kaže, da bodo vina letnika 2022 zelo dobra, če ne kar odlična.

Čeprav je večina vin letošnjega letnika še v kleteh, slovenski vinarji že optimistično napovedujejo, da bo leto 2022 dalo odlična vina, česar še pred nekaj meseci niso pričakovali.

"Zaradi ekstremnih temperatur in skoraj treh mesecev brez dežja je kazalo, da bomo lahko veseli, če nam bo uspelo pridelati polovico povprečne količine pridelka. Ko pa je konec avgusta vendarle deževalo, se je položaj popravil, vremenski ekstremi so prizadeli zgodnje sorte, medtem ko je bil pridelek pri poznejših sortah skoraj normalen," je letošnje dogajanje v vinogradih povzel Silvan Peršolja, direktor Kleti Brda, največje pridelovalke in izvoznice slovenskih vin.

Letnik 2022 bo v Brdih letnik rdečih vin

V Kleti Brda so tako imeli (le) za 15 odstotkov nižjo količino pridelka od povprečja. "Sprva je kazalo veliko slabše, izteklo pa se je tako, da smo lahko zelo zadovoljni," je poudaril Peršolja, "jesen je bila lepa in zato je bila trgatev dolga, kar šest tednov, kar se že dolgo ni zgodilo. Zaradi tega so tudi pozne sorte lahko optimalno dozorele, in če si bomo ta letnik po čem zapomnili, bodo to verjetno rdeča vina."

Foto: Klemen Korenjak

Peršolja je izpostavil tudi ključno lekcijo, ki jim jo je dalo letošnje, vremensko ekstremno leto: "Kritične razmere, ki so posledica podnebnih sprememb, so veliko bolje prenesli trajnostno zasnovani in obdelani vinogradi. Če je vinograd res 'fit', obdelan z vsem spoštovanjem do trte in zemlje, je kot človek – če je v dobri kondiciji, lažje prenese stres in morebitne poškodbe."

V slovenski Istri zaradi suše manj grozdja, a to bolj zdravo

Poletno sušo so močno občutili v slovenski Istri, v tamkajšnji največji kleti Vinakoper je pridelek precej zdesetkala, nam je povedal glavni enolog Boštjan Zidar. "Letošnji pridelki grozdja po hektarju so bili pod pričakovanji in na nekaterih legah daleč pod povprečjem," je povedal Zidar, a ob tem poudaril, da so kljub temu od dobaviteljev grozdja prevzeli dovolj pridelka, da bodo zadostili potrebam trga.

Ob tem je glavni enolog kleti Vinakoper poudaril, da je imela suša tudi dobro plat: "Zaradi sušnih pogojev med samo vegetacijo je v klet prispelo zelo zdravo grozdje, česar smo bili enologi zelo veseli, saj lahko le iz zdravega grozdja pridelamo dobra vina."

Foto: Vid Ponikvar (www.slovenia.info)

Na Dolenjskem sprva stresno, nato pa so dobili lep letnik

Vremenske razmere so skrbi povzročale tudi na Dolenjskem. "Letošnje leto je bilo pestro in precej naporno. Spomladi smo imeli srečo, da po kar nekaj letih pozebe letos ni bilo, pozneje pa smo bili ob vsakem oblaku kar precej pod stresom, ali bo padala toča ali ne. Začelo se je stresno, na koncu pa smo dobili zelo lep letnik," je povedal dolenjski vinar Janez Colnar.

"Tudi suša ni bila usodna, saj je bilo pred trgatvijo vendarle nekaj dežja, zato je bil na koncu letnik zelo dober tako količinsko kot kakovostno. Ob pozornem spremljanju parametrov smo se odločili za pravi čas trgatve in ta letnik ima velik potencial," je zagotovil Colnar. Da so sveža vina vrhunska, lahko reče že zdaj, saj jih je že poslal na trg, "za zorjena vina pa bo pokazal čas, a za zdaj kaže dobro."

Manj pridelka, a visoka kakovost na Štajerskem

Z letnikom 2022 je kljub vremenskim preglavicam zadovoljen tudi štajerski vinar Danilo Steyer. "Letošnje leto je bilo precej zahtevno, tudi burno, potrebnih je bilo kar nekaj izkušenj in znanja iz preteklosti, da smo na koncu pridelali po mojem mnenju zelo dober letnik," je dejal.

"Pridelka je bilo količinsko nekoliko manj, kakovost pa bo visoka," je prepričan Steyer, "mislim, da se bodo glavne štajerske sorte izkazale, v naši vinorodni regiji Radgonsko-Kapelske gorice bosta to recimo sauvignon in traminec, pa tudi ranina kot mlado vino že kaže svoj sortni odraz."

Oglejte si še: