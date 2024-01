Slovenka prejela eno od najuglednejših nagrad na področju sodobne glasbe

Izvedli ga bodo v okviru največjega avstrijskega festivala sodobne resne glasbe Wien Modern v izvedbi orkestra Klangforum Wien, ki ga sestavlja 24 glasbenikov iz 12 držav.

Leta 1982 rojeno slovensko skladateljico Nino Šenk po mnenju žirije odlikuje "visoka stopnja virtuoznosti pri obravnavi forme in glasbene arhitekture". Predvsem je impresivna njena sposobnost, da "razmišlja o zvoku v prostoru in ga uporablja na neverjetno barvit način za doseganje največjega mogočega učinka globine", je zapisano v sporočilu za javnost Klangforum Wien.

Šenkova: Podelitev nagrade je neverjetna čast, ki me globoko gane

Skladba, ki je povezana z nagrado, bo po mnenju žirije odprla nov prostor navdiha tako za Klangforum Wien kot za skladateljico ter odlično prepletla "skupno raziskovanje meja, ki medsebojno oplaja ustvarjalno moč Klangforuma ter glasbeno razmišljanje in skladateljsko domišljijo Nine Šenk".

Žirijo so sestavljali skladatelj Gerd Kühr, muzikolog Christian Scheib (ORF, musikprotokoll) in Peter Paul Kainrath (vodja Klangforum Wien).

"Podelitev nagrade (...) je neverjetna čast, ki me globoko gane. To priznanje ni le potrditev mojega dela, ampak tudi potrditev moje osebne umetniške poti v zadnjih 20 letih. Sodelovanje s Klangforum Wien pri ustvarjanju nove skladbe mi omogoča potopitev v globine kompleksnih zvočnih svetov. Izjemna muzikalnost ansambla mi služi kot izjemen navdih," so v današnjem sporočilu za javnost navedli besede Šenkove.

Od leta 2019 je docentka za področje kompozicije

Erste Bank Kompositionspreis je povezana z vsaj tremi izvedbami novega dela nagrajenca pri ansamblu Klangforum Wien. Krstna izvedba običajno poteka v okviru festivala Wien Modern. Poleg tega nagrada vključuje tudi objavo novega dela in portreta na zvočnem nosilcu.

Nina Šenk je po končanem študiju kompozicije in glasbene teorije na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani v razredu Pavla Mihelčiča nadaljevala podiplomski študij kompozicije na Visoki šoli za glasbo Carla Marie von Webra v Dresdnu pod mentorstvom Lotharja Voigtländerja in leta 2008 končala mojstrski študij na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu v razredu Matthiasa Pintscherja.

Med njenimi dosedanjimi nagradami sta evropska nagrada za najboljšo kompozicijo na festivalu Young Euro Classic za Koncert za violino in orkester leta 2004 in nagrada Prešernovega sklada leta 2017. Od leta 2019 je docentka za področje kompozicije in izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Njene skladbe so bile izvedene na pomembnejših festivalih doma in v tujini ter na koncertih po vsem svetu z različnimi orkestri in ansambli, je navedeno na spletni strani skladateljice.

