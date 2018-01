Severina: Več let sem te iskala, zdaj si ti našla mene #video

@severina 🤗Neopisiva srića! Ono kad pola života maštaš da nekog ponovo sretneš da ga čvrsto zagrliš i prineseš mu ljubav i onda se desi ovo. U moru ljudi na zaslonu mobitela pripozna sliku, ja ovo ne mogu ričima opisat. Mogu ti samo reć hvala ti na emociji, hvala ti na ljubavi i hvala na ovoj čaroliji. Bolji kraj godine nisan mogla ni zamislit. 3 minute di se izbrisalo sve oko mene; iz moje percepcije 3 vanzemaljske minute. Volin te do neba. Sve najbolje u Novoj godini sa željon da tebi i svima tvojim najmilijima bude baren duplo bolja nego predhodna uz ovakve emocije i osjećaj koji si ti meni pružila. Do neba zahvalna 💖💫🙏😘 All credits for video goes to @damirakalajzic, hvala šta si obilježila ovaj trenutak jer ja sama nisan mogla i omogućila mi da proživin ovo iznova 💗. #ljubavseljubavljuvraca #volimstosevolimo #severina #grateful #love #magic #fairytale #happiness #perfectmoment #miracle #vjerujucuda #virujenute

