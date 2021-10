Se Gaja Prestor seli v Španijo?

Mlada pevka in spletna vplivnica Gaja Prestor si je privoščila oddih v Španiji. S fantom Luko in prijatelji uživa v španski kulinariki, se sprehaja po barvitih ulicah Valencie in ob vonju morja išče navdih za nove pesmi. Bo kar ostala tam?

"Pri nas je čudovito vreme, na soncu imam občutek, kot da je 30 stopinj," se je svojim sledilcem na Instagramu iz Valencie javila Gaja Prestor. "Zdaj gremo v mesto na brunch, kasneje pa grem na en piknik, zato sem s sabo vzela tudi svoje ukulele."

Tudi na dopustu pridno trenira

21-letna pevka, ki navdušuje s prodornim glasom, je sončne dneve v Španiji izkoristila za ogledovanje znamenitosti, preizkušanje španske kulinarike in pisanje pesmi. Tudi na dopustu je ostala zvesta telesni vadbi. Vsak dan je ogromno prehodila in prekolesarila, redno je obiskovala tudi fitnes.

"Do zdaj sem šla štirikrat na fitnes na dopustu, kar je zame osebni dosežek. Na to sem zelo ponosna," je zapisala in dodala, da je njena vadba rahlo otežena zaradi nošenja zaščitnih mask, ki so v španskih fitnesih obvezne.

Najraje bi ostala kar tam

Gaji je odklop zelo dobro del. "Valencia je prekrasno mesto! Danes se po enem tednu vračam v Slovenijo, čeprav bi najraje ostala kar tukaj. Zdi se mi, da sem se komaj malo sprostila in navadila na novo okolje, zdaj pa moram že nazaj," je razočarano ugotovila. A ne dvomimo, da jo tudi v Sloveniji kmalu čakajo vznemirljivi novi projekti.

